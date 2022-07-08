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Каптилович: «Надеюсь, это не последняя победа под руководством Федотова»

08 июля 2022, 11:14
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович похвалил нового тренера команды Владимира Федотова.

Получился хороший турнир. Победа в матче с «Сочи» — первая под руководством Федотова. Надеюсь, не последняя. Команда продолжает работать несмотря на уход иностранцев и малое количество игроков. Какое первое впечатление от работы с Владимиром Федотовым? Он хороший тренер.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
08 июля в 14:45
Ну что же,игра смотрелась,что вобщем-то внушает определенный оптимизм,не так уж все и плохо у коней.
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 12:39
И поражения будут, и ничьи.... Вопрос только в их количестве.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 11:21, ред.
Результат конечно несколько неожиданный, но больше всего порадовала сама игра. В целом армейцы были на порядок лучше, жаль реализация сильно хромает, могли еще не раз и не два забить.

Но в любом случае команда старалась. Посмотрим насколько этих эмоций хватит. Вчера-то глаза у пацанов горели. Надеемся на точечное усиление состава, иначе не сдюжить.

Удачи армейцам.
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 11:14, ред.
Конечно не последняя, иначе трамвай. вокзал. Сочи....)
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