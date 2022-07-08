Каптилович: «Надеюсь, это не последняя победа под руководством Федотова»

Защитник ЦСКА похвалил нового тренера команды Владимира Федотова.

Получился хороший турнир. Победа в матче с «Сочи» — первая под руководством Федотова. Надеюсь, не последняя. Команда продолжает работать несмотря на уход иностранцев и малое количество игроков. Какое первое впечатление от работы с Владимиром Федотовым? Он хороший тренер.