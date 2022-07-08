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В «Зените» опровергли слухи о переговорах с брендом экипировки Joma

08 июля 2022, 16:53

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с испанским брендом экипировки Joma.

Переговоров с Joma нет.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может перейти на экипировку испанского бренда по ходу сезона.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
08 июля в 18:47
Швейная фабрика "пролетарка"...:)
ermak6848
ermak6848
08 июля в 17:26
главный бренд газ...
FenixSL
FenixSL
08 июля в 17:14
и зря
очень классный бренд
dqj922bjnbv2
dqj922bjnbv2
08 июля в 17:06
Им виднее
52ws4z7ednfc
52ws4z7ednfc
08 июля в 17:04
Опа, да опа, лазурных спонсор Joma!
Futurista
Futurista
08 июля в 17:02
Вместо Joma будет "Красный треугольник"...наша резина самая прочная в мире)...
ednymwdck6ma
ednymwdck6ma
08 июля в 16:54
Это хорошо
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