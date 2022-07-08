В «Зените» опровергли слухи о переговорах с брендом экипировки Joma

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с испанским брендом экипировки Joma.
Переговоров с Joma нет.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб может перейти на экипировку испанского бренда по ходу сезона.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с испанским брендом экипировки Joma.
Переговоров с Joma нет.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб может перейти на экипировку испанского бренда по ходу сезона.
очень классный бренд
очень классный бренд