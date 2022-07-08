«Динамо» подписало новый контракт с защитником Осокиным

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08 июля 2022, 20:55

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником .

Новая сделка игрока рассчитана до конца сезона 2023/24.

Денис находится в системе «Динамо» с 11 лет. После окончания динамовской Академии выступал за молодёжную команду и «Динамо-2», проведя за него 26 матчей и забив один гол. Зимой 2022 года впервые отправился на сборы с основной командой, после чего стал регулярно попадать в заявку на матчи во второй части прошлого сезона.