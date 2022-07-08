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«Динамо» подписало новый контракт с защитником Осокиным

08 июля 2022, 20:55

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Денисом Осокиным.

Новая сделка игрока рассчитана до конца сезона 2023/24.

Денис находится в системе «Динамо» с 11 лет. После окончания динамовской Академии выступал за молодёжную команду и «Динамо-2», проведя за него 26 матчей и забив один гол. Зимой 2022 года впервые отправился на сборы с основной командой, после чего стал регулярно попадать в заявку на матчи во второй части прошлого сезона.

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Осокиным

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 00:12
11 лет в системе Динамо не просто так, да и за молодёжку погонял и гол забил,хоть и защитник,некоторые защитники за всю карьеру одного забить так и не смогли на офиц.уровне!
stanichnik
stanichnik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 июля в 23:05
Доброго Здоровья, Дмитрий!
А вы где успели увидеть игру Осокина и оценить степень его полезности? Он ещё ни разу не выходил в основном составе Динамо даже на замену.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 21:00
Полезный игрок,хорошо что продлили!
Гость
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