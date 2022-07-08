«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Кутицким

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Александром Кутицким.
Новый контракт игрока будет действовать до конца сезона 2024/25.
Александр пришёл в академию «бело-голубых» в возрасте 7 лет и поначалу выступал на позиции нападающего. Позднее стал играть в обороне и опорной зоне. В сентябре 2020 года дебютировал в молодёжной команде «бело-голубых» и «Динамо-2», за которое провёл 23 матча и забил один гол. Зимой 2021 года отправился на сборы с основной командой и дебютировал в ней в кубковой встрече со «Спартаком» 20 февраля. Всего 20-летний защитник сыграл в 10 матчах главной команды. В марте 2022 года Кутицкий дебютировал в составе молодёжной сборной России.
На днях сорвался приход Страхини Павловича из Монако, его в последний
момент перехватил Зальцбург.
Оно и понятно, на месте молодого и перспективного серба какой дурак
поедет щас в РПЛ при наличии интересных альтернатив в Европе..
Если ещё и Генерал свалит, то позиция центрдефа у нас из проблемной
превратится в провальную.
Бувач с этим здОрово попал, и от того, как он справится в это ТО, во многом будет зависеть весь сезон..
На днях сорвался приход Страхини Павловича из Монако, его в последний
момент перехватил Зальцбург.
Оно и понятно, на месте молодого и перспективного серба какой дурак
поедет щас в РПЛ при наличии интересных альтернатив в Европе..
Если ещё и Генерал свалит, то позиция центрдефа у нас из проблемной
превратится в провальную.
Бувач с этим здОрово попал, и от того, как он справится в это ТО, во многом будет зависеть весь сезон..