Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Кутицким

08 июля 2022, 20:22

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником Александром Кутицким.

Новый контракт игрока будет действовать до конца сезона 2024/25.

Александр пришёл в академию «бело-голубых» в возрасте 7 лет и поначалу выступал на позиции нападающего. Позднее стал играть в обороне и опорной зоне. В сентябре 2020 года дебютировал в молодёжной команде «бело-голубых» и «Динамо-2», за которое провёл 23 матча и забил один гол. Зимой 2021 года отправился на сборы с основной командой и дебютировал в ней в кубковой встрече со «Спартаком» 20 февраля. Всего 20-летний защитник сыграл в 10 матчах главной команды. В марте 2022 года Кутицкий дебютировал в составе молодёжной сборной России.

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Кутицким

Все новости
Гендиректор «Спартака»: «Скорее всего, мы расторгнем контракт с Рошей»
Вчера, 23:44
Мертенс покидает «Наполи». Клуб и игрок не договорились о новом контракте
Вчера, 18:24
Педро Роша останется в «Спартаке» до конца своего контракта
Вчера, 14:32
Аршавин предложил продать всех легионеров «Зенита». Клуб против и озолотил бразильцев
Вчера, 12:31Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Слухи«Арсенал» предложил Сака долгосрочный контракт с увеличением зарплаты
22 июля
Официально«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года
22 июля Фото
Все комментарии
баск
баск
08 июля в 21:02
Ну хоть Кутю переподписали, и то хорошо.

На днях сорвался приход Страхини Павловича из Монако, его в последний
момент перехватил Зальцбург.
Оно и понятно, на месте молодого и перспективного серба какой дурак
поедет щас в РПЛ при наличии интересных альтернатив в Европе..

Если ещё и Генерал свалит, то позиция центрдефа у нас из проблемной
превратится в провальную.
Бувач с этим здОрово попал, и от того, как он справится в это ТО, во многом будет зависеть весь сезон..
stanichnik
stanichnik
08 июля в 20:39
Ставка на своих воспитанников
shlomo
shlomo
08 июля в 20:28
Правильное решение
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
08 июля в 20:23
Это правильно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 