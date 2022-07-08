«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Кутицким

1657300968

08 июля 2022, 20:22

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с защитником .

Новый контракт игрока будет действовать до конца сезона 2024/25.

Александр пришёл в академию «бело-голубых» в возрасте 7 лет и поначалу выступал на позиции нападающего. Позднее стал играть в обороне и опорной зоне. В сентябре 2020 года дебютировал в молодёжной команде «бело-голубых» и «Динамо-2», за которое провёл 23 матча и забил один гол. Зимой 2021 года отправился на сборы с основной командой и дебютировал в ней в кубковой встрече со «Спартаком» 20 февраля. Всего 20-летний защитник сыграл в 10 матчах главной команды. В марте 2022 года Кутицкий дебютировал в составе молодёжной сборной России.