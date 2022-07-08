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Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

08 июля 2022, 14:40

Нападающий Педро Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком».

Журналист Фабио Алейшо сообщает, что разрыв соглашение может произойти уже в ближайшие дни. Срок контракта Роши со «Спартаком» — до 30 июня 2023 года.

В августе прошлого года московский клуб отдал Педро в платную аренду «Атлетико Паранаэнсе» с опцией выкупа при проведении на поле определенного процента игрового времени.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
08 июля в 20:56
Это потеря потерь! 😶
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 июля в 19:17
Это будет огромная потеря для КБ. Потерять такую звезду!!
протон
протон
08 июля в 18:49
Пока Роша числится в Спартаке, Промес успел поиграть в Севилье, в Аяксе, пырнуть брата, вернуться в Спартак, взять кубок, а Роша как был бездарем, так и остался.
ermak6848
ermak6848
08 июля в 17:28
Надо выиграть Супер Кубок, а потом линять из фк СПАРТАК
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:13, ред.
Сразу заподозрил, что "Педро" для Спартака не камильфо!
Это просто какая то афера была - за такие деньги лыжники из Африки пачку бегунков привозили, в свое время...))
ZIBO rock
ZIBO rock
08 июля в 16:29
Зениту пригодится! Там любят таких! ©
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 16:02
Ах,какой он нехороший
и бездарный-Педро Роша!!!
makkie
makkie
08 июля в 15:57
Ну и злыдень же Измайлов!

Подсунул Спартаку плюшевого бразильского мальчика за 16 млн. С ума сойти! И как такой балласт умудрились пропустить? Таких Рош в ФНЛ бегает уйма. Бери, доводи до ума и заигрывай. А тут неадаптированный бразилец, да к тому же довольно посредственный.
Я увидел нарезки его игры и сразу подумал, а что в нём такого? Ну не стоит он больше 3-4 млн, а его в три раза дороже приволокли. Косяк!
Ironigor
Ironigor
08 июля в 15:22
Напугал даже Зарему !)))
ugwxkre6xt3c
ugwxkre6xt3c
08 июля в 15:00
Пусть шагает
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 14:45
Скорей бы...умное решение со стороны Роши.. ,))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 14:41
Невелика и потеря...
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