Нападающий Педро Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком».
Журналист Фабио Алейшо сообщает, что разрыв соглашение может произойти уже в ближайшие дни. Срок контракта Роши со «Спартаком» — до 30 июня 2023 года.
В августе прошлого года московский клуб отдал Педро в платную аренду «Атлетико Паранаэнсе» с опцией выкупа при проведении на поле определенного процента игрового времени.
Подсунул Спартаку плюшевого бразильского мальчика за 16 млн. С ума сойти! И как такой балласт умудрились пропустить? Таких Рош в ФНЛ бегает уйма. Бери, доводи до ума и заигрывай. А тут неадаптированный бразилец, да к тому же довольно посредственный.
Я увидел нарезки его игры и сразу подумал, а что в нём такого? Ну не стоит он больше 3-4 млн, а его в три раза дороже приволокли. Косяк!
Подсунул Спартаку плюшевого бразильского мальчика за 16 млн. С ума сойти! И как такой балласт умудрились пропустить? Таких Рош в ФНЛ бегает уйма. Бери, доводи до ума и заигрывай. А тут неадаптированный бразилец, да к тому же довольно посредственный.
Я увидел нарезки его игры и сразу подумал, а что в нём такого? Ну не стоит он больше 3-4 млн, а его в три раза дороже приволокли. Косяк!