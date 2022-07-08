Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

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08 июля 2022, 14:40

Нападающий намерен расторгнуть контракт со «Спартаком».

Журналист Фабио Алейшо сообщает, что разрыв соглашение может произойти уже в ближайшие дни. Срок контракта Роши со «Спартаком» — до 30 июня 2023 года.

В августе прошлого года московский клуб отдал Педро в платную аренду «Атлетико Паранаэнсе» с опцией выкупа при проведении на поле определенного процента игрового времени.