Мексика представила форму на ЧМ-2022

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09 июля 2022, 07:28

Мексика вернется в зеленым домашним футболкам на чемпионате мира 2022 года. Новая форма дебютирует в понедельник, когда женская сборная Мексики встретится с Соединенными Штатами в отборочном матче к чемпионату мира 2023 года.

Мексиканская команда традиционно носила зеленую домашнюю форму, которая восходит к чемпионату мира 1958 года, но в прошлом году федерация отошла от этого цвета, выбрав черно-розовую футболку.

Согласно пресс-релизу, новые футболки ярко-зеленого цвета с тонкими черными зигзагообразными линиями, расходящимися от шеи, вдохновлены Кецалькоатлем, одним из главных божеств Мексики. Кецалькоатля изображают в виде змеи с перьями на шее. Зигзагообразные линии являются отсылкой к головному убору с перьями, называемому по-испански «копилли», который олицетворяет религиозную и благородную власть в древней мексиканской культуре.

Футболки имеют округлый вырез с красными полосками, а спина должна напоминать оперение Кетцалькоатля.

«Для домашней футболки этого сезона, которую будут носить на самой большой футбольной сцене, мы хотели передать дух нации с помощью дизайна, глубоко укоренившегося в культуре Мексики», — сказал Джеймс Уэбб, старший дизайнер Adidas, в пресс-релизе. «Голова и головной убор ацтекского божества Кецалькоатля с гордостью изображены на футболке с совершенно новым гербом. Мы надеемся, что это поможет стать символом, объединяющим игроков и болельщиков, когда они встречаются с самыми сильными противниками».