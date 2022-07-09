Абаскаль извинился перед фанатами за разгромное поражение в Суперкубке

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги поражения своей команды в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

К сожалению, мы потерпели такое поражение. Но результат и счет не совсем отражает то, что мы увидели на поле. Мы создавали моменты, но нам не хватало в завершающей стадии. Мы не можем позволять дарить такие подарки сопернику. Тем не менее, команда показала позитивные моменты.

Та работа, которую мы проделали, рано или поздно принесет плоды. Мы проиграли сегодня, но не будем сильно расстраиваться и продолжим работу с поднятой головой. Прошу прощения у болельщиков за то, что не смогли завоевать титул.