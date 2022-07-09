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Абаскаль извинился перед фанатами за разгромное поражение в Суперкубке

09 июля 2022, 21:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги поражения своей команды в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

К сожалению, мы потерпели такое поражение. Но результат и счет не совсем отражает то, что мы увидели на поле. Мы создавали моменты, но нам не хватало в завершающей стадии. Мы не можем позволять дарить такие подарки сопернику. Тем не менее, команда показала позитивные моменты.

Та работа, которую мы проделали, рано или поздно принесет плоды. Мы проиграли сегодня, но не будем сильно расстраиваться и продолжим работу с поднятой головой. Прошу прощения у болельщиков за то, что не смогли завоевать титул.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 07:29
Да кому нужны его извинения.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Futurista (раскрыть)
10 июля в 12:13
Милославский высказал правду уважаемый.😉.
Ему нужно не только время и терпение от окружающих существо.😉.
Bensurr
Bensurr
10 июля в 10:01
Абаскаль не знает куда попал
Сп62
Сп62
10 июля в 09:45
Еще один проигранный матч в проигранном сезоне. Новый сезон начнём с чистого листа. У Абаскаля есть ещё время. Будем верить.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
10 июля в 09:05
Ну... Спартаку не привыкать... Отличный старт сезона)
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
10 июля в 07:15
Обычная практика. Поорём перед матчем, вдруг поможет.)
Comentarios
Comentarios
10 июля в 00:56
Играли неплохо но в ворота не попадали
виктор бочарников
виктор бочарников
10 июля в 00:49
Сейчас еще рано извинятся,но по ходу сезона, этот навык наверняка пригодится.
Maikl322
Maikl322
10 июля в 00:31
Не стоит извиняться прогресс на лицо, всяко лучше чем 7:1.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
10 июля в 00:14
Толку-то? Maksim - 77)
Tostao
Tostao
09 июля в 23:43, ред.
Победа "Зенита" была ожидаема, только вот счёт несколько неожиданный.
Селекция москвичей удивляет, можно было и усилиться, прошерстив Ю. Америку. Можно конечно продлевать контракты всяким рассказовым, но тогда забудьте за медали.
Федун столько лет владеет клубом, а так и не сумел собрать в руководство "Спартака" профессионалов, всё какие-то проходимцы у кормушки.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
09 июля в 23:37
Ну так дело тоже не пойдёт, если Аба76ь будет извиняться после каждого поражения, то одни его посты будут такие. Кто нибудь скажите ему, куда он попал
David Young
David Young
09 июля в 23:29
Что поделать, поражения в футболе случаются.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 23:18
Поздравления от спартачей, конечно, приемлемы, но какого уха вы орали перед матчем?
makkie
makkie
09 июля в 23:08
Первый блин комом.

Но кто бы сейчас такой Зенит обыграл? Никто. Ну может поборолись бы, а победа была бы достижением.
Увы, но и этот сезон в РПЛ пройдёт без конкуренции.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
09 июля в 23:06
Привыкай - тебе извиняться до конца первого круга
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
09 июля в 23:06
Да,как говорится,первый выстрел в молоко.Спасибо спартачам,уважили....0:4 всё же не 1:7.Остаётся только надежда на крапотливую,плодотворную работу в течение всего сезона,ротацию состава и конечно же положительный результат в конце сезона.Удачи и успеха.
Gahi
Gahi
09 июля в 22:59
В начале матча за Суперкубок "Спартак" удивил своим агрессивным прессингом который позволил создать угрозы у ворот Зенита. Но доведение до логического конца и реализация моментов у команды "Спартака" продолжает страдать. Что позволило Зениту в середине первого тайма прийти в себя и приобрести больше уверенности в командных действиях, что помогло реализовать свои моменты в забитые голы. Но несмотря на разгром, нужно отметить то, что такое начало даёт основание в поддержке к новому тренеру Абаскалю. Тренер работает всего-навсего, а "Зениту" крупно и до него проигрывали постоянно в Санкт-Петербурге. Да и не сказать, что сегодня прямо позорище было на поле, ошибки были как в обороне, так и в атаке, но это всё поправимо учитывая изменения в клубе. Проиграли, да обидно, но нужно идти дальше. Начинается новый сезон чемпионат РПЛ, надо реабилитироваться за 10-ое место и продолжать играть так агрессивно как это получилось в первой половине первого тайма. Удачи
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
09 июля в 22:53
Да, Зенит был безусловно сильнее. Но вот слова тренера достойные: в последнее время мы видели только слезы о судействе и т.п..
Почему-то верю в него после таких комментариев.
P.S.: далеко не фанат Спартака, а также Зенита, поэтому это не сарказм.
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 22:49
Абассаль по полные шианы!
Elliada
Elliada
09 июля в 22:46
Нужно было не играть, тогда было бы 3:0. Но денег заработать не получилось бы
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
09 июля в 22:44
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    09 июля в 22:44
    Нормально, у Спартака в основе 9 Россиян играло, а из Зенита сейчас и в сборную то позвать некого!
    Знатог
    Знатог
    09 июля в 22:42
    Всё неплохо, Абаскаль. Говорили же что 0:5 не будет, так и не было 0:5. значит всё хорошо. Ну можно сказать что матч был тренировочный.
    6h4mefbqd2zg
    6h4mefbqd2zg
    09 июля в 22:37
    Да ничего, привыкай, это только начало....
    ABir
    ABir
    09 июля в 22:31
    Без многих основных в составе, начали позже Зенита подготовку к сезону, чужое поле, да и объективно, Зенит сильнее по подбору игроков и по сыгранности. Конечно 4-0 не заслуживали, но Зенит сейчас объективно сильнее.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 22:24
    Начали спартаковцы очень даже неплохо, могли забить , но не сложилось. А после пропущенного гола немного скисли. Питер же наоборот воспрял, появилась уверенность , в итоге заслуженная победа команды, у которой просто нет конкурентов. Грустно это, но это факт.
    d1metras
    d1metras
    09 июля в 22:11
    нужно извиняться не Абаскалю а федуну с его шайкой дармоедов!!!!!! с таким составом дай бог в топ 6 попасть..
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    09 июля в 22:01
    Есть первый позор!
    Futurista
    Futurista
    09 июля в 22:00
    Гость
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