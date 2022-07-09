Мостовой: «Убери у „Зенита“ легионеров, и что тогда?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча за Суперкубок России, где «красно-белые» уступили «Зениту» (0:4).

У «Зенита» есть игроки высокого класса для нашего чемпионата, а у «Спартака» таких слишком мало, поэтому они и не могут делать результат. Ожидалось, что у «Спартака» будут проблемы в обороне, но я не ожидал, что они проиграют так крупно.

Игра «Спартака» при Абаскале? Сложно судить по первому матчу, но у нас такое отношение к иностранцам – получится – станет героем, если нет, то ничего страшного.

Легионеры «Зенита» сыграли ключевую роль? Да, они и сейчас отличаются качеством, уже давно такая разница. Убери у «Зенита» легионеров, и что тогда? Команда будет такая же, как и все остальные. «Зенит» снова станет чемпионом, если у него будет такой же состав.