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Мостовой: «Убери у „Зенита“ легионеров, и что тогда?»

09 июля 2022, 22:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча за Суперкубок России, где «красно-белые» уступили «Зениту» (0:4).

У «Зенита» есть игроки высокого класса для нашего чемпионата, а у «Спартака» таких слишком мало, поэтому они и не могут делать результат. Ожидалось, что у «Спартака» будут проблемы в обороне, но я не ожидал, что они проиграют так крупно.

Игра «Спартака» при Абаскале? Сложно судить по первому матчу, но у нас такое отношение к иностранцам – получится – станет героем, если нет, то ничего страшного.

Легионеры «Зенита» сыграли ключевую роль? Да, они и сейчас отличаются качеством, уже давно такая разница. Убери у «Зенита» легионеров, и что тогда? Команда будет такая же, как и все остальные. «Зенит» снова станет чемпионом, если у него будет такой же состав.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
10 июля в 10:18, ред.
Пока, разговоры в пользу богатых.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
10 июля в 07:10
"Убери у «Зенита» легионеров, и что тогда?"(с)
Разговоры в пользу бедных.☝️😉
Дудинчанин
Дудинчанин
10 июля в 02:53
Вот у нас в сборной и нет легов, вот это и получается))))
Comentarios
Comentarios
10 июля в 02:43
Не аргумент.. кто мешал спартачам забить только сами себе а моменты были
Бубнин
Бубнин
09 июля в 23:26
Давайте еще вратаря у них снимем. Вот все и увидят, что чемпион-то липовый!
pomor45
pomor45
09 июля в 22:57
Легов надо убрать у всех, тогда и смотреть: кто есть кто.
pomor45
pomor45 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
09 июля в 22:55
Что рожает Зарема? Скандалы?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 22:40
спартаковские половые трудности. Зато Зарема пышет и рожает...
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
09 июля в 22:35
он имеет в виду что леги делают разницу и манекену не надо напрягаться и ты сам примерно такое не давно писал! а вот убери легов и пусть даже зенит скупит паспортистов как ты говоришь то я не уверен что Семак выиграет РПЛ
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 22:34
Во "Корона" Царю давит...
протон
протон
09 июля в 22:27, ред.
Будут паспортитсты свои которые лучше в РПЛ. Будет тоже самое, у Зенита есть возможность купить мешками всех лучших, тогда что Саш?
Гость
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