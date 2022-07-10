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Игнатьев: «Раз счёт на табло 0:4 — значит „Спартак“ наиграл»

10 июля 2022, 12:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» разгромил «Спартак».

Раз счет на табло 0:4 — значит наиграл. Я давно не видел такой игры в исполнении «Спартака». В особенности в первом тайме. Они поменяли структуру игры, где главную роль играет контроль мяча, переходы из обороны в атаку. Но в чем они не преуспели — это переход из атаки в оборону. Здесь москвичи допускали большое количество детских ошибок. Но в целом, если говорить про нового тренера и его команду, убирая счет, он не соответствует действительности. «Зенит» был сильнее, компактнее, привлекательнее и более нацелен на результат. Было видно, что хочет питерская команда, плюс есть, кому все это исполнять. Конечно, «Спартак» явно уступает в подборе игроков. Но в первом тайме мне гости понравились. Игра была содержательная. А во втором «Зенит» обрел себя и истинное лицо. Он играл уверенно, нагло и добился победы.

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Ironigor
Ironigor
10 июля в 12:39
Всё так оно и есть.
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