Пономарёв — о ЦСКА: «Команда разукомплектована во всех линиях»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв недоволен трансферной политикой московского клуба.

Положение тяжелое, поскольку команда разукомплектована во всех линиях. И в обороне, и в середине поля, а особенно — в атаке. В атаке вообще некому играть.

Надеялись на Заболотного и Чалова. Федор приехал из «Базеля» в сомнительной форме, Антон же зависимый футболист — он может подставить в штрафной площади ногу, голову или задницу, но сыграть самостоятельно и самому создать момент и реализовать его не способен. Что делать? Пусть разбираются в клубе и решают эти проблемы.