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Пономарёв — о ЦСКА: «Команда разукомплектована во всех линиях»

10 июля 2022, 12:18

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв недоволен трансферной политикой московского клуба.

Положение тяжелое, поскольку команда разукомплектована во всех линиях. И в обороне, и в середине поля, а особенно — в атаке. В атаке вообще некому играть.

Надеялись на Заболотного и Чалова. Федор приехал из «Базеля» в сомнительной форме, Антон же зависимый футболист — он может подставить в штрафной площади ногу, голову или задницу, но сыграть самостоятельно и самому создать момент и реализовать его не способен. Что делать? Пусть разбираются в клубе и решают эти проблемы.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
11 июля в 09:11
А не он ли еще недавно радовался уходу Фернандеса, Ахметова, и Языджи, которого вовсе называл "дешевым повидлом", 41л ушедшего Эджуке? Этот дед видно как примет стакан, так сразу дает интервью
memphis
memphis
10 июля в 15:48
Задницу многие подставляют в РПЛ
d1metras
d1metras
10 июля в 13:58
Больше всего в этой ситуации жалко Акинфеева.. Он начинал в такой классной команде,а закатные годы карьеры проводит с каким то сбродом...
cska59
cska59 ответ Олег Орешкин (раскрыть)
10 июля в 13:35
Ну до ФНЛ не дойдет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 июля в 12:54
ВВФ пришёл в совсем другую команду, уехали леги и в команде по сути дела, кроме молодёжи, ставить некого. Если не будет усиления, то сезон будет провален .
Надеюсь на лучшее. Удачи нам.
нечитайло
нечитайло
10 июля в 12:35
Есть над чем поработать
Олег Орешкин
Олег Орешкин
10 июля в 12:34
Да, проблем в клубе действительно много. Искренне надеемся на трансферы, без которых, с такой игрой, как сейчас показывают армейцы, сулит вылет в ФНЛ
Ironigor
Ironigor
10 июля в 12:22
Что правда, то правда !
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