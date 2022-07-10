ЦСКА может арендовать Самошникова у «Рубина» с правом выкупа

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10 июля 2022, 21:33

ЦСКА может подписать защитника «Рубина» .

По информации источника, армейцы уже ведут переговоры об аренде 24-летнего игрока на один сезон.

Отмечается, что в арендном соглашении будет присутствовать право выкупа игрока.

Ранее появлялась информация, что Самошниковым интересуется «Зенит».