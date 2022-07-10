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ЦСКА может арендовать Самошникова у «Рубина» с правом выкупа

10 июля 2022, 21:33

ЦСКА может подписать защитника «Рубина» Илью Самошникова.

По информации источника, армейцы уже ведут переговоры об аренде 24-летнего игрока на один сезон.

Отмечается, что в арендном соглашении будет присутствовать право выкупа игрока.

Ранее появлялась информация, что Самошниковым интересуется «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
11 июля в 00:56
в Рубине кто-то остался ?
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 00:03
Похоже еврей все деньги потерл
протон
протон
10 июля в 23:40
неужели ЦСКА совершить хоть какой то адекватный трансфер в этот сезон??????
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ виктор бочарников (раскрыть)
10 июля в 23:17
у них есть хоккей)
виктор бочарников
виктор бочарников
10 июля в 22:25
В хозяйстве пригодится,но вот как будет Рубин, такое ощущение,что в Казани с футболом решили завязать,по крайней мере на высоком уровне.
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 21:40
Пришло время аренд
dok66
dok66
10 июля в 21:40
Рубин вообще собирается обратно в РПЛ ?
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 21:37, ред.
Самошников игрок сборной России. Понятно что им заинтересовались лучшие клубы ПЛ
Странно если Рубин отдаст его в аренду с правом выкупа. Можно было бы сразу его продать или уже попытаться сохранить
shlomo
shlomo
10 июля в 21:35
Рубин на распродаже... жаль
Гость
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