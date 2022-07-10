ЦСКА может арендовать Самошникова у «Рубина» с правом выкупа

ЦСКА может подписать защитника «Рубина» Илью Самошникова.
По информации источника, армейцы уже ведут переговоры об аренде 24-летнего игрока на один сезон.
Отмечается, что в арендном соглашении будет присутствовать право выкупа игрока.
Ранее появлялась информация, что Самошниковым интересуется «Зенит».
Странно если Рубин отдаст его в аренду с правом выкупа. Можно было бы сразу его продать или уже попытаться сохранить
Странно если Рубин отдаст его в аренду с правом выкупа. Можно было бы сразу его продать или уже попытаться сохранить