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Ловрен не планирует уходить из «Зенита»

10 июля 2022, 10:44

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своем будущем.

Вы же видите, я здесь (футболист был в заявке на матч против «Спартака»). Я останусь в «Зените» на следующий сезон.

Контракт Ловрена с «Зенитом» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
4h2tfatnf2p4
4h2tfatnf2p4
10 июля в 11:12
А куда уходить от денег?
Василий 50
Василий 50
10 июля в 11:05
Это просто слова
нечитайло
нечитайло
10 июля в 11:04
Смелый парень
7ne2qg3w23bu
7ne2qg3w23bu
10 июля в 11:03
Уйдёт вне плана
Caniggia
Caniggia
10 июля в 10:58
Действительно, в его возрасте сидеть на лавке и получать такое бабло! Где ещё такой рай он найдёт? Нигде! Хорватский Кокоша, присосавшийся к газпромовской трубе! И вертел он все эти санкции на болте! Санкции - ничто, бабки - всё! И в этом он прав!
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 10:53
Действительно. Деньги капают.
Солдат спит, а служба идет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 10:47
Это на словах,а на деле ?
Гость
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