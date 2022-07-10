Ловрен не планирует уходить из «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своем будущем.
Вы же видите, я здесь (футболист был в заявке на матч против «Спартака»). Я останусь в «Зените» на следующий сезон.
Контракт Ловрена с «Зенитом» действует до лета 2023 года.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своем будущем.
Вы же видите, я здесь (футболист был в заявке на матч против «Спартака»). Я останусь в «Зените» на следующий сезон.
Контракт Ловрена с «Зенитом» действует до лета 2023 года.
Солдат спит, а служба идет.
Солдат спит, а служба идет.