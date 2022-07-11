Дьяков: «Будет хорошо, если медийные команды поучаствуют в Кубке России»

Бывший игрок «Динамо», защитник «Броук бойз» высказался о финале Медиалиги.

Не думал, что «Тудротс» так легко победят, но из-за удаления и быстрых голов игра закончилась с разгромным счетом 4:0.

Медиалига сейчас развивается. Сегодня на стадионе было восемь или десять тысяч человек – это кайф и круто. Поэтому, если медийные команды будут участвовать в Кубке России – это будет хорошо, они приведут новую аудиторию в наш футбол.

«Броук бойз» будет играть в следующем сезоне в Медиалиге. Мы самая прогрессирующая команда, куда без нас? У нас будут в следующем году хорошие усиления.