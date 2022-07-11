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Дьяков: «Будет хорошо, если медийные команды поучаствуют в Кубке России»

11 июля 2022, 00:40

Бывший игрок «Динамо», защитник «Броук бойз» Виталий Дьяков высказался о финале Медиалиги.

Не думал, что «Тудротс» так легко победят, но из-за удаления и быстрых голов игра закончилась с разгромным счетом 4:0.

Медиалига сейчас развивается. Сегодня на стадионе было восемь или десять тысяч человек – это кайф и круто. Поэтому, если медийные команды будут участвовать в Кубке России – это будет хорошо, они приведут новую аудиторию в наш футбол.

«Броук бойз» будет играть в следующем сезоне в Медиалиге. Мы самая прогрессирующая команда, куда без нас? У нас будут в следующем году хорошие усиления.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что победитель Медиалиги может получить уайлд-кард на участие в Кубке России.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
11 июля в 06:07
РПЛ по сути и есть цирковое шоу. А медийные команды хоть аудиторию подтянут.
EVERTON
EVERTON
11 июля в 01:32
Не вижу ничего хорошего!
Ironigor
Ironigor
11 июля в 01:14
Ненужно из спорта делать цирковое шоу .
У каждого своя ниша .
tpcm4vksysq4
tpcm4vksysq4
11 июля в 00:40
Больше команд это хорошо
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