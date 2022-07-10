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Слуцкий: «Ожидания от сезона в ФНЛ тревожные»

10 июля 2022, 23:35

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о перспективах команды в ФНЛ.

Какие ожидания от сезона? Тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но по существу мы вместе работаем меньше двух недель. Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-лиги, а не Первой лиги.

Это все очень сложные и длительные процессы. Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушло 14 человек по сравнению с зимними сборами.

Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях.

Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами другие вопросы.

Недавно гендиректор «Рубина» подтвердил готовность Слуцкого тренировать команду бесплатно.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
11 июля в 08:08
Лёня в своем репертуаре. В его словах и действиях нет ни капли уверенности. Ума не приложу,как он с ЦСКА чего то добивался... Всё таки костяк той команды и без тренера был на многое способен
Comentarios
Comentarios
11 июля в 06:48
Посмотрим что придумает
112910415
112910415
11 июля в 04:56
никаких гарантий, увы
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 04:30
Вот и надо проявить тренерский талант.
stanichnik
stanichnik
11 июля в 01:12
Конечно Слуцкому не позавидуешь, но все же не стоит так драматизировать ситуацию в Рубине. И вот почему, во-первых Татарстан один из немногих в нашей стране благополучных в финансовом плане и самодостаточных регионов в нашей стране, где на спорт выделяется достаточно средств, а это на сегодня является основная составляющая конечного успеха. Во-вторых, в регионе имеется три футбольных клуба, способных поставить в главную команду республики нужных футболистов, которые в свою очередь при должной мотивации наверняка будут готовы решить поставленную задачу по возвращению в РПЛ. И в-третьих в Казани созданы все условия, включая инфраструктуру, поддержку фанатов и самое главное, поддержку местных властей. Осталось дело за малым, собрать команду и вдохновить ее на достижение успешного спортивного результата, а это уже задача самого Слуцкого и руководства администрации клуба. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
10 июля в 23:42
С таким Рубином на мой субъективный взгляд, надолго можно задержаться в самой лучшей лиге мира !)
hp7kc3rtp8vr
hp7kc3rtp8vr
10 июля в 23:42
Надо больше работать
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