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С «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов

11 июля 2022, 15:33

Пресс-служба РФС сообщает, что с «Химок» снят запрет на регистрацию новых футболистов.

В понедельник, 11 июля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором принято следующее решение:

Удовлетворить заявление ФК «Химки» и снять c клуба запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры, в связи с исполнением определения палаты по разрешению споров от 14 февраля 2022 года по делу Корян vs. ФК «Химки», решений палаты по разрешению споров от 13 мая 2022 года по делу Joint Industries LP vs. ФК «Химки», от 27 мая 2022 года по делу ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки» и от 8 июня 2022 года по делу ФК «Алания Владикавказ» vs. ФК «Химки». ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.

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Химки
Источник: rfs.ru
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Сп62
Сп62
11 июля в 20:35
Дорога для Дзюбы открыта.
протон
протон
11 июля в 19:28
тема Кокорина и отсутствие на сборах Фиорентины, раскрыта....
Zenit_84
Zenit_84
11 июля в 17:10
Значит будут существовать
82gks98vnfk9
82gks98vnfk9
11 июля в 15:36
Это хорошо
Гость
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