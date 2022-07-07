Григорян: «Через какой год Россию вернут в УЕФА? Вы в своём уме?»

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07 июля 2022, 12:59

Тренер женского футбольного клуба ЦСКА в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» поделился мыслями о возможном снятии запрета со стороны ФИФА и УЕФА на участие в международных турнирах для российских команд.

Хочу процитировать четверостишие Губермана: Вся наша склонность к оптимизму –

от неспособности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить. Вы в своём уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА ? Вы издеваетесь? Вы где живёте? Вы же люди, руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут, через какие нас 3-4 года вернут? Вы вообще о чём?