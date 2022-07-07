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Григорян: «Через какой год Россию вернут в УЕФА? Вы в своём уме?»

07 июля 2022, 12:59

Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» поделился мыслями о возможном снятии запрета со стороны ФИФА и УЕФА на участие в международных турнирах для российских команд.

Хочу процитировать четверостишие Губермана:

Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.

Вы в своём уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живёте? Вы же люди, руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут, через какие нас 3-4 года вернут? Вы вообще о чём?

Недавно в РФС объяснили, почему у команд из России есть шанс снять отстранение.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Бык без трезубца (раскрыть)
08 июля в 13:55
На стройку,там жалование в десять тысяч раз меньше излечивает мгновенно от всех ложных мечтаний.Что-то я не видел их в списке игроков мирового уровня ,а вот "сидельцы" Яшины и пр.-есть.
yonder
yonder
08 июля в 09:05
Европа, как она есть сейчас, это и невозможное, и нежелательное место для "возвращения". Враждебное почти во всех отношениях. Вот, если нынешняя Европа "кончится", и все (многое) "заново"... Тогда, да, можно будет реально думать о "как вместе". И в футболе, и в спорте вообще. И, далее, везде.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
08 июля в 02:06
Может оно и к лучшему, нервная система целей будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
08 июля в 00:25
У кого голова больше, тот пусть и думает. Не за еду работают.
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
07 июля в 21:09
Это кто ж у нас будет думать?
Bensurr
Bensurr
07 июля в 18:29
Через 100 лет
Знатог
Знатог
07 июля в 17:16
Английские болельщики похулиганили на стадионе и Англию отстранили на 5 лет. А наши хулиганят несколько больше...
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
07 июля в 17:00
4 топ команды должны быть в чемпионате, но проблема в том что между Зенитом и другими клубами есть неравенство. Все команды не могут быть топами, остальные команды как минимум должны развивать и продавать игроков в те же 4 топовых клуба РПЛ.
АПЛ конкурентно-способна, но на чемпионство претендует 3, максимум 4 команды. Возможен чемпион как и Лестер, но это редкость. В основном другие клубы могут отобрать очки в АПЛ, но все таки между элитой есть расслоение. И везде так, что в Испании, в Германии, в Италии и т.д. Да может быть спад какого нибудь топ клуба, но это происходит не часто.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
07 июля в 16:46
В целом он прав. Все таки Россия цивилизованная страна и управленцы должны решать вопрос более четко, ведь они занимают эти места.
Это папуасы могут ждать когда море подарит морепродукты, а ветер сдует кокос с дерева.
Kosmos58
Kosmos58
07 июля в 16:24
Вернутся когда-нибудь, а толку? Наш "великий" Зенит даже из группы выйти не модет ...
memphis
memphis
07 июля в 15:46
Справедливо
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 15:20
три года максимум
Caniggia
Caniggia
07 июля в 14:39
Наивно было ждать с самого начала скорого возвращения нашей сборной и клубов в еврокубки! Как отказались категорически с нами играть поляки, шведы и чехи, то стало понятно, что эта песня затянется на долгие годы.
LOpp
LOpp
07 июля в 14:31
эх, будем с ностальгией рассказывать своим внукам, как в еврокубках Зенит отчаянно боролся с Осером, Твенте, Аустрией и АПОЛем.
Знатог
Знатог
07 июля в 14:25
Через 10-й год.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 14:09
Не видно света в тоннеле
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 13:59
Никуда не делись бы от произошедшего. И до известных событий давили черти по всем фронтам. От экономики до спорта. Или память коротка? Просто не отделались бы. И не надо отливать кипятком. Будем значит вариться в своей кухни. Думать, как развивать своих игроков через школы, развивать конкуренцию, повышать мастерство, выносливость. Менять структуру турнира, увеличивать количество матчей для футболистов. Добросовестную конкуренцию среди клубов. Зенит с такими темпами уничтожит последнее, что осталось и ещё дышит через раз. Кому нужен вечный чемпион?).
Пусть думают.
avici_liverpool
avici_liverpool
07 июля в 13:58
хорошо же, меньше нервов и переживаний
112910415
112910415
07 июля в 13:55
для оптимизма не время и не место
Comentarios
Comentarios
07 июля в 13:37
Весь мир в труху. Но потом
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 июля в 13:36
Совершенно прав ! Нас выкинули навсегда ! Во всяком случае , пока весь МИР не забудет про Украину . А это лет тридцать , не меньше .
Максим Горелов
Максим Горелов ответ Союзник противников (раскрыть)
07 июля в 13:33
Тонко, однако!
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:17
Забыть эти турниры и не жалеть,ну как о пропуске Олимпиады 1936 года в Мюнхене.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 июля в 13:07
В целом, я согласен. Лет пять минимум, в самом оптимистичном сценарии.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 13:04
Озвученный ориентир 5-6 лет.
Гость
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