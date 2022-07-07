Григорян: «Через какой год Россию вернут в УЕФА? Вы в своём уме?»

Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» поделился мыслями о возможном снятии запрета со стороны ФИФА и УЕФА на участие в международных турнирах для российских команд.
Хочу процитировать четверостишие Губермана:
Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.
Вы в своём уме? На следующий год, может быть, через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живёте? Вы же люди, руководители. У вас, блин, стратегически мозг должен быть устроен. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут, через какие нас 3-4 года вернут? Вы вообще о чём?
Недавно в РФС объяснили, почему у команд из России есть шанс снять отстранение.
Пусть думают.
Пусть думают.
АПЛ конкурентно-способна, но на чемпионство претендует 3, максимум 4 команды. Возможен чемпион как и Лестер, но это редкость. В основном другие клубы могут отобрать очки в АПЛ, но все таки между элитой есть расслоение. И везде так, что в Испании, в Германии, в Италии и т.д. Да может быть спад какого нибудь топ клуба, но это происходит не часто.
АПЛ конкурентно-способна, но на чемпионство претендует 3, максимум 4 команды. Возможен чемпион как и Лестер, но это редкость. В основном другие клубы могут отобрать очки в АПЛ, но все таки между элитой есть расслоение. И везде так, что в Испании, в Германии, в Италии и т.д. Да может быть спад какого нибудь топ клуба, но это происходит не часто.