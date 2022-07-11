Представитель Игнатьева сообщил, что у форварда есть предложения из Европы

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11 июля 2022, 17:12

Алан Агузаров, представитель нападающего , опроверг информацию, согласно которой игрок проходит просмотр в «Локомотиве», а также рассказал, что футболист получил предложения из Европы.

Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве». Ясность с клубом наступит в течение трёх-четырёх дней. Не факт, что Иван продолжит карьеру в клубе РПЛ . У нас есть варианты, в том числе из Европы — это не топ-5 чемпионатов, но сильные клубы.

В настоящий момент 23-летний игрок находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Рубином».