Представитель Игнатьева сообщил, что у форварда есть предложения из Европы

Алан Агузаров, представитель нападающего Ивана Игнатьева, опроверг информацию, согласно которой игрок проходит просмотр в «Локомотиве», а также рассказал, что футболист получил предложения из Европы.
Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве». Ясность с клубом наступит в течение трёх-четырёх дней.
Не факт, что Иван продолжит карьеру в клубе РПЛ. У нас есть варианты, в том числе из Европы — это не топ-5 чемпионатов, но сильные клубы.
В настоящий момент 23-летний игрок находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Рубином».
Надо проспаться и опохмелиться...
Надо проспаться и опохмелиться...