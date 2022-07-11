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Представитель Игнатьева сообщил, что у форварда есть предложения из Европы

11 июля 2022, 17:12

Алан Агузаров, представитель нападающего Ивана Игнатьева, опроверг информацию, согласно которой игрок проходит просмотр в «Локомотиве», а также рассказал, что футболист получил предложения из Европы.

Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве». Ясность с клубом наступит в течение трёх-четырёх дней.

Не факт, что Иван продолжит карьеру в клубе РПЛ. У нас есть варианты, в том числе из Европы — это не топ-5 чемпионатов, но сильные клубы.

В настоящий момент 23-летний игрок находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Рубином».

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
11 июля в 21:42
Интересно😬😬😬😬
протон
протон
11 июля в 19:06
Этот Агузаров разрушил карьеру Игнатьеву и подпортил её Шапи. Как можно было так развратить молодых ребят, которые еще лет в 18-19 отлично выглядели на поле в одном из лучших клубов России и при ином раскладе могли расти в геометрической прогрессии???
cq3en53jmzce
cq3en53jmzce
11 июля в 18:09
Северная Македония или Южная Молдавия.
Futurista
Futurista
11 июля в 18:00
"Ясность с клубом наступит в течение трёх-четырёх дней"...
Надо проспаться и опохмелиться...
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 17:57
И чего он раздумывает
nu5qngs9ksnf
nu5qngs9ksnf
11 июля в 17:31
Это только разговоры!!!!
ДСА
ДСА
11 июля в 17:16
Дальше Болгарии его не пригласят.
Гость
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