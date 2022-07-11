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Экс-защитник «Спартака» Ковач: «Думаю, Дзюба не уедет в Европу»

11 июля 2022, 19:21

Бывший защитник «Спартака», «Вест Хэма» и сборной Чехии Радослав Ковач порассуждал о перспективах российского форварда Артёма Дзюбы.

Отлично знаю качества Артёма Дзюбы, да их знают все, кто интересуется российским футболом. Отличный нападающий, который с годами стал еще большим мастером. Он такой форвард, против которого всегда тяжело играть.

Все же думаю, что Артём не уедет в Европу и останется в России. Какая-то российская команда сто процентов будет за ним охотиться и сорвет джекпот.

Ранее экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо объяснил, почему Дзюба не может найти себе клуб в Европе.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Олег Борткевич (раскрыть)
11 июля в 23:22
Передернуть - это по его части)
Олег Борткевич
Олег Борткевич
11 июля в 21:27
Передернуло от мысли - а вдруг в Зенит вернется?
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
11 июля в 20:09
Думаю, что амбиции постепенно будут снижаться.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
11 июля в 20:04
Да он походу вообще никуда не уедет.
МапС
МапС ответ memphis (раскрыть)
11 июля в 19:51
Поржать стопудово не удастся.
pomor45
pomor45
11 июля в 19:49, ред.
С Дзюбой шансов надорваться намного больше, чем сорвать джекпот. Уж, очень получился тяжёлый чемодан без ручки .
Scorp689
Scorp689
11 июля в 19:35
Столбов в Химках собирают.... или Сочи.
m964pefhv97f
m964pefhv97f
11 июля в 19:33
Осталось ждать не долго!!!
Caniggia
Caniggia
11 июля в 19:32
Это уже все поняли давно, что он там со своими запросами на хрен никому не нужен. Но самое интересное, что и в РПЛ он, похоже, тоже со своими амбициями и манией величия, никому даром не сдался. Либо пусть играет за миску супа, либо завязывает с футболом, либо агент ему ищет вариант на Востоке - ОАЭ, Катар, где его окончательно все забудут.
memphis
memphis
11 июля в 19:32
Вот будет ржака, если Спартак))
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 19:30
Кроме Зенита у него нигде счастья нет.
Гость
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