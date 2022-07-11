Экс-защитник «Спартака» Ковач: «Думаю, Дзюба не уедет в Европу»

Бывший защитник «Спартака», «Вест Хэма» и сборной Чехии порассуждал о перспективах российского форварда .

Отлично знаю качества Артёма Дзюбы, да их знают все, кто интересуется российским футболом. Отличный нападающий, который с годами стал еще большим мастером. Он такой форвард, против которого всегда тяжело играть.

Все же думаю, что Артём не уедет в Европу и останется в России. Какая-то российская команда сто процентов будет за ним охотиться и сорвет джекпот.