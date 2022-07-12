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Бывший полузащитник МЮ Нани стал игроком австралийского «Мельбурн Виктори»

12 июля 2022, 10:08

Пресс-служба «Мельбурн Виктори» объявила о трансфере полузащитника Нани.

Австралийский клуб подписал контракт с вингером на сезон 2022/23. Переход состоялся на правах свободного агента, потому что контракт Нани с «Венецией» закончился.

Бывший полузащитник МЮ Нани стал игроком австралийского «Мельбурн Виктори»

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:25
его лютые голевухи - на века.
посмотрите на досуге любую подборку самых красивых голов АПЛ тех времён, что он играл. почти половина голов МЮ - с его ассистов.

Нани, Андерсон, Фабио и Раф - только САФ мог брать АПЛ с этими кудесниками мяча. ну и я в ФИФЕ, конечно!
Elliada
Elliada
12 июля в 10:51
Я думал, что он давно завязал с футболом
alexgurzan
alexgurzan ответ e9t4eaaumfjt (раскрыть)
12 июля в 10:26
Добрый день.
Будьте добры, сделайте скриншот проблемы.
e9t4eaaumfjt
e9t4eaaumfjt
12 июля в 10:19
Добрый день !
Страница Фэнтези стала открываться
в сжатом состоянии в мобильной версии,
масштабированию не поддается , очень не
удобно работать , кстати на разных браузерах результат такой-же !
Что это может быть ?
zar98tmx44yt
zar98tmx44yt
12 июля в 10:17
это нормальная практика...
STVA 1
STVA 1
12 июля в 10:12
Путешествует по миру
Гость
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