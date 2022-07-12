Бывший полузащитник МЮ Нани стал игроком австралийского «Мельбурн Виктори»

Пресс-служба «Мельбурн Виктори» объявила о трансфере полузащитника Нани.
Австралийский клуб подписал контракт с вингером на сезон 2022/23. Переход состоялся на правах свободного агента, потому что контракт Нани с «Венецией» закончился.
Пресс-служба «Мельбурн Виктори» объявила о трансфере полузащитника Нани.
Австралийский клуб подписал контракт с вингером на сезон 2022/23. Переход состоялся на правах свободного агента, потому что контракт Нани с «Венецией» закончился.
посмотрите на досуге любую подборку самых красивых голов АПЛ тех времён, что он играл. почти половина голов МЮ - с его ассистов.
Нани, Андерсон, Фабио и Раф - только САФ мог брать АПЛ с этими кудесниками мяча. ну и я в ФИФЕ, конечно!
посмотрите на досуге любую подборку самых красивых голов АПЛ тех времён, что он играл. почти половина голов МЮ - с его ассистов.
Нани, Андерсон, Фабио и Раф - только САФ мог брать АПЛ с этими кудесниками мяча. ну и я в ФИФЕ, конечно!
Будьте добры, сделайте скриншот проблемы.
Будьте добры, сделайте скриншот проблемы.
Страница Фэнтези стала открываться
в сжатом состоянии в мобильной версии,
масштабированию не поддается , очень не
удобно работать , кстати на разных браузерах результат такой-же !
Что это может быть ?
Страница Фэнтези стала открываться
в сжатом состоянии в мобильной версии,
масштабированию не поддается , очень не
удобно работать , кстати на разных браузерах результат такой-же !
Что это может быть ?