«Ноттингем Форест» потратил уже 70 млн евро перед АПЛ. Усилились игроками МЮ, «Ливерпуля» и «Баварии»

1657603985

12 июля 2022, 08:33

И, похоже, это не всё.

От вернувшегося спустя 23 года в высший английский дивизион «Ноттингем Форест» определенно ждали усиления для выступлений на топ-уровне. Команда значительно поредела к концу июня, так как отчасти была укомплектована за счет аренд (ушли Макс Лоу, Джед Спенс, Джорди Осей-Туту, Джеймс Гарнер, Филип Цинекернагель, Кейнан Дэвис). Однако менеджеры клуба не расстраивают своих болельщиков — к 12 июля в команде уже шесть солидных новичков. О каждом подробно:

Голкипер Дин Хендерсон (аренда из «Манчестер Юнайтед»)

Сезон-2021/22 для 25-летнего англичанина получился отпускным — всего 5 выходов на поле, при этом ни одного в АПЛ . Составить конкуренцию Давиду Де Хеа, который стал лучшим игроком команды в сезоне, у Дина не получилось. Однако Хендерсон с 2020 года вызывается в сборную Англии, поэтому греть скамейку этому вратарю явно не хочется, что он и сам подтверждал.

В начале июля «лесников» покинул конголезский кипер Брис Самба (ушел в «Ланс»), защищавший ворота команды с 2019 года. Также в аренду был отдан Этан Хорват. Поэтому из конкурентов у Хендерсона остался лишь 27-летний Джордан Смит, сыгравший в прошлом сезоне в 3 матчах, что явно говорит не в его пользу.

Центральный защитник Мусса Ниакате (куплен у «Майнца» за 10 млн евро)

6 июля «Ноттингем» объявил о подписании 26-летнего француза, контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года. С момента трансфера в стан «карнавальщиков» из «Меца» в 2018 году Мусса стал железобетонным игроком основы красно-белых, проводя не менее 30 игр в каждом из сезонов. По итогам сезона-2021/22 на Whoscored Ниакате заработал высшую оценку за всю свою карьеру — 6.72. Центрбек ростом в 1,90 отличается хорошей концентрацией на поле, не выпадает из игры и редко грубо ошибается, из явных минусов можно выделить лишь проблемы с передачами.

Сейчас в распоряжении Стива Купера на позиции центральных защитников также есть Джо Ворралл, Скотт Маккена, Стив Кук, Лоик Мбе Сох и Джо Панзо, однако по своему уровню Ниакате превосходит любого из перечисленных, поэтому явно станет игроком основы.

Правый защитник Неко Уильямс (куплен у «Ливерпуля» за 20 млн евро)

Игрок сборной Уэльса подписал с «Ноттингемом» контракт сроком на 4 года. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что помимо 20 млн евро «Ливерпуль» получит 15% от суммы следующей продажи игрока.

Уильямс — воспитанник мерсисайдского клуба, начавший свой путь в стане «красных» с команды U9. За основу Неко сыграл в 33 матчах. Во второй половине прошедшего сезона он играл в «Фулхэме» – 14 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Главной сильной чертой Неко являются выверенные передачи, также хорош в дриблинге, навесах и прострелах, неплохо контролирует и отбирает мяч. Однако с оговоркой, что все эти качества не дотягивают до топ-уровня, с которого Уильямс и сполз к новичку АПЛ . Хотя Юрген Клопп заявил, что отпустить игрока ему было нелегко:

Прекрасный шаг для Неко, и отличная новость во многих отношениях. Он яркий, захватывающий талант, и переходит в клуб, который идёт на подъём. Я большой поклонник тренера «лесников». Он знает Неко с тех пор, как работал в академии. Я думаю, они идеально подходят друг другу. Если честно, нелегко было отпустить Неко, но он заслуживает того, чтобы играть регулярно и как следует подготовиться к чемпионату мира. Я горжусь всеми нами за то, какую роль мы сыграли в его росте и развитии. Мы желаем ему только успехов.

Центральный нападающий Тайво Авонийи (куплен у «Униона» за 20,5 млн евро)

В минувшем сезоне лучшим бомбардиром «лесников» стал атакующий хавбек Бреннан Джонсон — 19 голов. Центрнап Льюис Граббан, забивший 13 голов, в связи с истечением срока контракта команду покинул. Усилить атаку клуб решил лучшим бомбардиром «Униона» в минувшем сезоне (15 голов в 31 матче) Авонийи. Контракт с 24-летним нигерийцем подписан на 5 лет. «Форест» объявлял, что трансфер Тайво стал рекордным в истории клуба, не назвав точную сумму.

Помимо хорошей игры в завершении Авонийи отличается приличным дриблингом, из минусов можно выделить слабые контроль мяча и игру на втором этаже, а также неохотный прессинг. Большую часть голов в минувшем сезоне Тайво забил в первой половине 2021/22, но затем уровень выступлений заметно упал. Нигериец не является скоростным игроком, умеющим принимать быстрые решения, однако при хорошем ассистенте способен на достойную реализацию моментов.

Левый защитник Омар Ричардс (куплен у «Баварии» за 8,5 млн евро)

24-летний англичанин заключил с «Ноттингемом» 4-летний контракт. Мюнхенский клуб также получит 15% от суммы следующей продажи игрока. Ричардс перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Рединга» на правах свободного агента. Всего за сезон сыграл за баварцев в 17 матчах, в которых сделал 1 ассист.

Омар не провалился в «Баварии», в качестве игрока ротации смотрелся на дистанции довольно неплохо. Ричардс хорош в отборах и умело работает на дриблинге, обладает хорошим контролем мяча и редко ошибается в передачах. При полноценной игровой практике и должных кондициях явно сможет рассчитывать в будущем на приглашение большого клуба.

Универсальный защитник Жулиан Бианкон (куплен у «Труа» за 10 млн евро)

С 22-летним французом «лесники» подписали контракт до 2025 года. В каком амплуа Стив Купер будет использовать Бианкона, пока не понятно. Жулиан в минувшем сезоне успел поиграть на семи позициях, охватив оба фланга и центр защиты. Француз при росте 1,87 хорош при игре в воздухе, также имеет высокий показатель в отборах. Из минусов — ошибки при передачах и контроле мяча.

Теперь ждёт усиление центра

Британские СМИ утверждают, что «Форест» намерен усилить и полузащиту, на которую может потратить еще около 20-25 млн евро. О необходимости новых трансферов заявлял и тренер команды Купер: