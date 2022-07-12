«Ноттингем Форест» потратил уже 70 млн евро перед АПЛ. Усилились игроками МЮ, «Ливерпуля» и «Баварии»

И, похоже, это не всё.
От вернувшегося спустя 23 года в высший английский дивизион «Ноттингем Форест» определенно ждали усиления для выступлений на топ-уровне. Команда значительно поредела к концу июня, так как отчасти была укомплектована за счет аренд (ушли Макс Лоу, Джед Спенс, Джорди Осей-Туту, Джеймс Гарнер, Филип Цинекернагель, Кейнан Дэвис). Однако менеджеры клуба не расстраивают своих болельщиков — к 12 июля в команде уже шесть солидных новичков. О каждом подробно:
Голкипер Дин Хендерсон (аренда из «Манчестер Юнайтед»)
Сезон-2021/22 для 25-летнего англичанина получился отпускным — всего 5 выходов на поле, при этом ни одного в АПЛ. Составить конкуренцию Давиду Де Хеа, который стал лучшим игроком команды в сезоне, у Дина не получилось. Однако Хендерсон с 2020 года вызывается в сборную Англии, поэтому греть скамейку этому вратарю явно не хочется, что он и сам подтверждал.
В начале июля «лесников» покинул конголезский кипер Брис Самба (ушел в «Ланс»), защищавший ворота команды с 2019 года. Также в аренду был отдан Этан Хорват. Поэтому из конкурентов у Хендерсона остался лишь 27-летний Джордан Смит, сыгравший в прошлом сезоне в 3 матчах, что явно говорит не в его пользу.
Центральный защитник Мусса Ниакате (куплен у «Майнца» за 10 млн евро)
6 июля «Ноттингем» объявил о подписании 26-летнего француза, контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года. С момента трансфера в стан «карнавальщиков» из «Меца» в 2018 году Мусса стал железобетонным игроком основы красно-белых, проводя не менее 30 игр в каждом из сезонов. По итогам сезона-2021/22 на Whoscored Ниакате заработал высшую оценку за всю свою карьеру — 6.72. Центрбек ростом в 1,90 отличается хорошей концентрацией на поле, не выпадает из игры и редко грубо ошибается, из явных минусов можно выделить лишь проблемы с передачами.
Сейчас в распоряжении Стива Купера на позиции центральных защитников также есть Джо Ворралл, Скотт Маккена, Стив Кук, Лоик Мбе Сох и Джо Панзо, однако по своему уровню Ниакате превосходит любого из перечисленных, поэтому явно станет игроком основы.
Правый защитник Неко Уильямс (куплен у «Ливерпуля» за 20 млн евро)
Игрок сборной Уэльса подписал с «Ноттингемом» контракт сроком на 4 года. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что помимо 20 млн евро «Ливерпуль» получит 15% от суммы следующей продажи игрока.
Уильямс — воспитанник мерсисайдского клуба, начавший свой путь в стане «красных» с команды U9. За основу Неко сыграл в 33 матчах. Во второй половине прошедшего сезона он играл в «Фулхэме» – 14 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Главной сильной чертой Неко являются выверенные передачи, также хорош в дриблинге, навесах и прострелах, неплохо контролирует и отбирает мяч. Однако с оговоркой, что все эти качества не дотягивают до топ-уровня, с которого Уильямс и сполз к новичку АПЛ. Хотя Юрген Клопп заявил, что отпустить игрока ему было нелегко:
Прекрасный шаг для Неко, и отличная новость во многих отношениях. Он яркий, захватывающий талант, и переходит в клуб, который идёт на подъём. Я большой поклонник тренера «лесников». Он знает Неко с тех пор, как работал в академии. Я думаю, они идеально подходят друг другу.
Если честно, нелегко было отпустить Неко, но он заслуживает того, чтобы играть регулярно и как следует подготовиться к чемпионату мира. Я горжусь всеми нами за то, какую роль мы сыграли в его росте и развитии. Мы желаем ему только успехов.
Центральный нападающий Тайво Авонийи (куплен у «Униона» за 20,5 млн евро)
В минувшем сезоне лучшим бомбардиром «лесников» стал атакующий хавбек Бреннан Джонсон — 19 голов. Центрнап Льюис Граббан, забивший 13 голов, в связи с истечением срока контракта команду покинул. Усилить атаку клуб решил лучшим бомбардиром «Униона» в минувшем сезоне (15 голов в 31 матче) Авонийи. Контракт с 24-летним нигерийцем подписан на 5 лет. «Форест» объявлял, что трансфер Тайво стал рекордным в истории клуба, не назвав точную сумму.
Помимо хорошей игры в завершении Авонийи отличается приличным дриблингом, из минусов можно выделить слабые контроль мяча и игру на втором этаже, а также неохотный прессинг. Большую часть голов в минувшем сезоне Тайво забил в первой половине 2021/22, но затем уровень выступлений заметно упал. Нигериец не является скоростным игроком, умеющим принимать быстрые решения, однако при хорошем ассистенте способен на достойную реализацию моментов.
Левый защитник Омар Ричардс (куплен у «Баварии» за 8,5 млн евро)
24-летний англичанин заключил с «Ноттингемом» 4-летний контракт. Мюнхенский клуб также получит 15% от суммы следующей продажи игрока. Ричардс перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Рединга» на правах свободного агента. Всего за сезон сыграл за баварцев в 17 матчах, в которых сделал 1 ассист.
Омар не провалился в «Баварии», в качестве игрока ротации смотрелся на дистанции довольно неплохо. Ричардс хорош в отборах и умело работает на дриблинге, обладает хорошим контролем мяча и редко ошибается в передачах. При полноценной игровой практике и должных кондициях явно сможет рассчитывать в будущем на приглашение большого клуба.
Универсальный защитник Жулиан Бианкон (куплен у «Труа» за 10 млн евро)
С 22-летним французом «лесники» подписали контракт до 2025 года. В каком амплуа Стив Купер будет использовать Бианкона, пока не понятно. Жулиан в минувшем сезоне успел поиграть на семи позициях, охватив оба фланга и центр защиты. Француз при росте 1,87 хорош при игре в воздухе, также имеет высокий показатель в отборах. Из минусов — ошибки при передачах и контроле мяча.
Теперь ждёт усиление центра
Британские СМИ утверждают, что «Форест» намерен усилить и полузащиту, на которую может потратить еще около 20-25 млн евро. О необходимости новых трансферов заявлял и тренер команды Купер:
Нам по-прежнему необходимо гораздо больше трансферов. Нужен баланс, между тем командным духом, который мы показывали в прошлом сезоне, и способностью заменить пять основных игроков, ушедших в свои клубы. Мы хорошо начали, с точки зрения привлечения игроков, но это только начало.
Нам нужно гораздо больше. Мы понимали это, ведь все арендованные игроки должны были возвратиться в свои клубы и не было никакой гарантии, что мы сможем пригласить их снова. Поэтому мы были готовы к насыщенному окну.
Конечно, это вызов. Но собрать команду для участия в лиге, неважно в какой, всегда вызов. Очевидно, сейчас задача сложнее, ведь мы будем участвовать в Премьер-Лиге. Но мы уже начали процесс, добавляя к этой группе игроков тех, кто был в центре нашего внимания. И мы должны продолжать, каждый день совершенствуясь, и совершенствуясь, и совершенствуясь.
Ну для начала сам выход Ноттингем Форест в АПЛ получился скандальным (судья не поставил два явных пенальти). А ещё на старте сезона он боролся за выживание. А Юрген Клопп сказал, что ничего не знает про Ноттингем Форест ( ... О Ноттингеме я знаю только по Робин Гуду со времён, когда я был ребёнком...).
Ну а так что, Ноттингем получил 180 млн, хотя команда шла далеко не в топ-3 по большинству показателей. А последний матч Ноттингема который я смотрел это против МЮ уже и не помню в каком году, но матч был очень весёлым и закончился со счётом 8-1 пользу МЮ.
Пи.Си. Кстати, Форест дважды брал Кубок европейских чемпионов ( Лига чемпионов) – в 1979 и 1980 годах.
Ну для начала сам выход Ноттингем Форест в АПЛ получился скандальным (судья не поставил два явных пенальти). А ещё на старте сезона он боролся за выживание. А Юрген Клопп сказал, что ничего не знает про Ноттингем Форест ( ... О Ноттингеме я знаю только по Робин Гуду со времён, когда я был ребёнком...).
Ну а так что, Ноттингем получил 180 млн, хотя команда шла далеко не в топ-3 по большинству показателей. А последний матч Ноттингема который я смотрел это против МЮ уже и не помню в каком году, но матч был очень весёлым и закончился со счётом 8-1 пользу МЮ.
Пи.Си. Кстати, Форест дважды брал Кубок европейских чемпионов ( Лига чемпионов) – в 1979 и 1980 годах.
На левый фланг так же подписали хорошего игрока Омара Ричардса, который должен будет перезапустить карьеру после годичного "простоя" в Баварии...
Так же считаю отличным подписания вратаря МЮ Хендерсона. Он явно заслуживает постоянной игровой практики, но в МЮ есть гений Де Хеа....а сместить его из рамки сложно...
Надеюсь будет приятно наблюдать за их игрой в АПЛ
На левый фланг так же подписали хорошего игрока Омара Ричардса, который должен будет перезапустить карьеру после годичного "простоя" в Баварии...
Так же считаю отличным подписания вратаря МЮ Хендерсона. Он явно заслуживает постоянной игровой практики, но в МЮ есть гений Де Хеа....а сместить его из рамки сложно...
Надеюсь будет приятно наблюдать за их игрой в АПЛ
Может быть это будет второй Вулверхэмптон или Брендфорд, который в отличии от чемпиона Шипа Норвича сможет остаться в АПЛ.
Может быть это будет второй Вулверхэмптон или Брендфорд, который в отличии от чемпиона Шипа Норвича сможет остаться в АПЛ.