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«Ноттингем Форест» потратил уже 70 млн евро перед АПЛ. Усилились игроками МЮ, «Ливерпуля» и «Баварии»

12 июля 2022, 08:33
Дин Хендерсон
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Хендерсон Дин
Хендерсон Дин
Вратарь
Ричардс Омар
Ричардс Омар
Защитник
Уильямс Неко
Уильямс Неко
Защитник
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И, похоже, это не всё.

От вернувшегося спустя 23 года в высший английский дивизион «Ноттингем Форест» определенно ждали усиления для выступлений на топ-уровне. Команда значительно поредела к концу июня, так как отчасти была укомплектована за счет аренд (ушли Макс Лоу, Джед Спенс, Джорди Осей-Туту, Джеймс Гарнер, Филип Цинекернагель, Кейнан Дэвис). Однако менеджеры клуба не расстраивают своих болельщиков — к 12 июля в команде уже шесть солидных новичков. О каждом подробно:

Голкипер Дин Хендерсон (аренда из «Манчестер Юнайтед»)

Сезон-2021/22 для 25-летнего англичанина получился отпускным — всего 5 выходов на поле, при этом ни одного в АПЛ. Составить конкуренцию Давиду Де Хеа, который стал лучшим игроком команды в сезоне, у Дина не получилось. Однако Хендерсон с 2020 года вызывается в сборную Англии, поэтому греть скамейку этому вратарю явно не хочется, что он и сам подтверждал.

В начале июля «лесников» покинул конголезский кипер Брис Самба (ушел в «Ланс»), защищавший ворота команды с 2019 года. Также в аренду был отдан Этан Хорват. Поэтому из конкурентов у Хендерсона остался лишь 27-летний Джордан Смит, сыгравший в прошлом сезоне в 3 матчах, что явно говорит не в его пользу.

Центральный защитник Мусса Ниакате (куплен у «Майнца» за 10 млн евро)

6 июля «Ноттингем» объявил о подписании 26-летнего француза, контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года. С момента трансфера в стан «карнавальщиков» из «Меца» в 2018 году Мусса стал железобетонным игроком основы красно-белых, проводя не менее 30 игр в каждом из сезонов. По итогам сезона-2021/22 на Whoscored Ниакате заработал высшую оценку за всю свою карьеру — 6.72. Центрбек ростом в 1,90 отличается хорошей концентрацией на поле, не выпадает из игры и редко грубо ошибается, из явных минусов можно выделить лишь проблемы с передачами.

Сейчас в распоряжении Стива Купера на позиции центральных защитников также есть Джо Ворралл, Скотт Маккена, Стив Кук, Лоик Мбе Сох и Джо Панзо, однако по своему уровню Ниакате превосходит любого из перечисленных, поэтому явно станет игроком основы.

Правый защитник Неко Уильямс (куплен у «Ливерпуля» за 20 млн евро)

Игрок сборной Уэльса подписал с «Ноттингемом» контракт сроком на 4 года. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что помимо 20 млн евро «Ливерпуль» получит 15% от суммы следующей продажи игрока.

Уильямс — воспитанник мерсисайдского клуба, начавший свой путь в стане «красных» с команды U9. За основу Неко сыграл в 33 матчах. Во второй половине прошедшего сезона он играл в «Фулхэме» – 14 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Главной сильной чертой Неко являются выверенные передачи, также хорош в дриблинге, навесах и прострелах, неплохо контролирует и отбирает мяч. Однако с оговоркой, что все эти качества не дотягивают до топ-уровня, с которого Уильямс и сполз к новичку АПЛ. Хотя Юрген Клопп заявил, что отпустить игрока ему было нелегко:

Прекрасный шаг для Неко, и отличная новость во многих отношениях. Он яркий, захватывающий талант, и переходит в клуб, который идёт на подъём. Я большой поклонник тренера «лесников». Он знает Неко с тех пор, как работал в академии. Я думаю, они идеально подходят друг другу.

Если честно, нелегко было отпустить Неко, но он заслуживает того, чтобы играть регулярно и как следует подготовиться к чемпионату мира. Я горжусь всеми нами за то, какую роль мы сыграли в его росте и развитии. Мы желаем ему только успехов.

Центральный нападающий Тайво Авонийи (куплен у «Униона» за 20,5 млн евро)

В минувшем сезоне лучшим бомбардиром «лесников» стал атакующий хавбек Бреннан Джонсон — 19 голов. Центрнап Льюис Граббан, забивший 13 голов, в связи с истечением срока контракта команду покинул. Усилить атаку клуб решил лучшим бомбардиром «Униона» в минувшем сезоне (15 голов в 31 матче) Авонийи. Контракт с 24-летним нигерийцем подписан на 5 лет. «Форест» объявлял, что трансфер Тайво стал рекордным в истории клуба, не назвав точную сумму.

Помимо хорошей игры в завершении Авонийи отличается приличным дриблингом, из минусов можно выделить слабые контроль мяча и игру на втором этаже, а также неохотный прессинг. Большую часть голов в минувшем сезоне Тайво забил в первой половине 2021/22, но затем уровень выступлений заметно упал. Нигериец не является скоростным игроком, умеющим принимать быстрые решения, однако при хорошем ассистенте способен на достойную реализацию моментов.

Левый защитник Омар Ричардс (куплен у «Баварии» за 8,5 млн евро)

24-летний англичанин заключил с «Ноттингемом» 4-летний контракт. Мюнхенский клуб также получит 15% от суммы следующей продажи игрока. Ричардс перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Рединга» на правах свободного агента. Всего за сезон сыграл за баварцев в 17 матчах, в которых сделал 1 ассист.

Омар не провалился в «Баварии», в качестве игрока ротации смотрелся на дистанции довольно неплохо. Ричардс хорош в отборах и умело работает на дриблинге, обладает хорошим контролем мяча и редко ошибается в передачах. При полноценной игровой практике и должных кондициях явно сможет рассчитывать в будущем на приглашение большого клуба.

Универсальный защитник Жулиан Бианкон (куплен у «Труа» за 10 млн евро)

С 22-летним французом «лесники» подписали контракт до 2025 года. В каком амплуа Стив Купер будет использовать Бианкона, пока не понятно. Жулиан в минувшем сезоне успел поиграть на семи позициях, охватив оба фланга и центр защиты. Француз при росте 1,87 хорош при игре в воздухе, также имеет высокий показатель в отборах. Из минусов — ошибки при передачах и контроле мяча.

Теперь ждёт усиление центра

Британские СМИ утверждают, что «Форест» намерен усилить и полузащиту, на которую может потратить еще около 20-25 млн евро. О необходимости новых трансферов заявлял и тренер команды Купер:

Нам по-прежнему необходимо гораздо больше трансферов. Нужен баланс, между тем командным духом, который мы показывали в прошлом сезоне, и способностью заменить пять основных игроков, ушедших в свои клубы. Мы хорошо начали, с точки зрения привлечения игроков, но это только начало.

Нам нужно гораздо больше. Мы понимали это, ведь все арендованные игроки должны были возвратиться в свои клубы и не было никакой гарантии, что мы сможем пригласить их снова. Поэтому мы были готовы к насыщенному окну.

Конечно, это вызов. Но собрать команду для участия в лиге, неважно в какой, всегда вызов. Очевидно, сейчас задача сложнее, ведь мы будем участвовать в Премьер-Лиге. Но мы уже начали процесс, добавляя к этой группе игроков тех, кто был в центре нашего внимания. И мы должны продолжать, каждый день совершенствуясь, и совершенствуясь, и совершенствуясь.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 июля в 17:28, ред.
Статья - аванс на будущее, нежели наличие серьёзных предпосылок для футбольного кипиша в АПЛ со стороны НФ...
Все представленные усиления и траты "лесников", по меркам Премьер Лиги, - ниже среднего..., а главное ... это нет ответа на вопрос кем забивать голы, - без этого реальной движухи у них не будет.
monah-10
monah-10
12 июля в 19:09
Клуб легенда. Надеюсь на долго. С такими трансферами, как минимум не ниже середины таблицы место будет.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
12 июля в 17:03
Ну что посмотрим. Это новый Вулверхэмптон или КПР
Бык без трезубца
Бык без трезубца
12 июля в 16:54, ред.
Было бы интересно посмотреть сколько Ноттингем Форест набрал бы очков в конце сезона, если бы не было простоя в начале сезона. Команда достаточно хорошо играет, возможно они сильнее других команд которые получили путевку в АПЛ.
Может быть это будет второй Вулверхэмптон или Брендфорд, который в отличии от чемпиона Шипа Норвича сможет остаться в АПЛ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 июля в 13:38
будет интересно посмотреть как сложится у лесников в АПЛ , успехов !
не понимаю, почему Юрген отдал лесникам Неко?!? молодой, перспективный игрок, воспитанник красных, когда играл в основе вместо Трента выглядел неплохо...неужели 18 летний Рэмзи на голову выше Неко и и идеально сменить-подменит Трента? впрочем Юргену видней
A.S.A
A.S.A
12 июля в 12:15
На мой взгляд, лесники проводят отличную трансферную компанию. Подписывают молодых игроков, которые давольно таки хорошо заявили о себе, и которые при правильном подходе к делу будут еще повышать свой уровень и профессионализм, а далее при необходимости этих игроков можно будет перепродать и как минимум отбить потраченные деньги. Уильясс я вообще считаю очень перспективным игроком, который должен проявить себя, смотрел несколько игр Фулхэма в этом сезоне, парнишка вспахивал там свой правый фланг на отлично, напомнил Тренда Арнольда из Ливера....
На левый фланг так же подписали хорошего игрока Омара Ричардса, который должен будет перезапустить карьеру после годичного "простоя" в Баварии...
Так же считаю отличным подписания вратаря МЮ Хендерсона. Он явно заслуживает постоянной игровой практики, но в МЮ есть гений Де Хеа....а сместить его из рамки сложно...
Надеюсь будет приятно наблюдать за их игрой в АПЛ
Roger Young
Roger Young
12 июля в 09:58
Хорошая трансферная активность. Нельзя сказать что среди перечисленных есть звезды, но все игроки крепкого уровня. Тем интереснее будет наблюдать за лесниками.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
12 июля в 09:35
Олдскульное истолкование от автора👍👍
DXTK
DXTK
12 июля в 09:05
в современном футболе, чтобы добиться успеха нужно тратить, или растить собственных талантов. пару сезонов назад фулхэм на 100 лямов закупился, но по итогу вылетел, посмотрим как сложится у лесников.

Хендерсон находясь в аренде в Шеффилде очень прилично смотрелся, тогда это позволило лезвиям неожиданно закончить сезон на 9 строчке, только я так и не понял что он снова вернулся в МЮ быть вечно вторым так как было понятно не составит конкуренцию Де Хеи.
shlomo2
shlomo2
12 июля в 09:01
Спасибо за статью.

Ну для начала сам выход Ноттингем Форест в АПЛ получился скандальным (судья не поставил два явных пенальти). А ещё на старте сезона он боролся за выживание. А Юрген Клопп сказал, что ничего не знает про Ноттингем Форест ( ... О Ноттингеме я знаю только по Робин Гуду со времён, когда я был ребёнком...).

Ну а так что, Ноттингем получил 180 млн, хотя команда шла далеко не в топ-3 по большинству показателей. А последний матч Ноттингема который я смотрел это против МЮ уже и не помню в каком году, но матч был очень весёлым и закончился со счётом 8-1 пользу МЮ.

Пи.Си. Кстати, Форест дважды брал Кубок европейских чемпионов ( Лига чемпионов) – в 1979 и 1980 годах.
Bensurr
Bensurr
12 июля в 08:46
Надеюсь клуб будет как раньше бороться за титулы,хотя 70 млн евро может потратить и ауйтсайдеры такие как Бернли Авони весь этот шлак за 20 лямов зря квпили
Гость
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