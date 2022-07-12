Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете

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12 июля 2022, 16:34

Сегодня нападающий вернулся в Мюнхен, где должен приступить к тренировкам с «Баварией».

Поляк вернулся в Мюнхен без жены и детей, потому что начал получать угрозы расправы в интернете.

Левандовски надеется, что его переход в «Барселону» произойдёт как можно быстрее, чтобы его семья могла чувствовать себя в безопасноти.