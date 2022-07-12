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Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете

12 июля 2022, 16:34

Сегодня нападающий Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен, где должен приступить к тренировкам с «Баварией».

Поляк вернулся в Мюнхен без жены и детей, потому что начал получать угрозы расправы в интернете.

Левандовски надеется, что его переход в «Барселону» произойдёт как можно быстрее, чтобы его семья могла чувствовать себя в безопасноти.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
14 июля в 00:39
Бредит Барсой как мальчишка, отыграй свое до конца
и иди куда хочешь. Но если будешь исполнять хотелки
жены и жадного агента, то поделом, Бавария тут поступила
правильно. Теперь нужно посадить на скамейку запасных
и выпускать на поле, только при крайней необходимости…
RoArt
RoArt ответ Elliada (раскрыть)
13 июля в 21:06
Elidada я редко с тобой согласен, но в этом случае я с тобой копец как согласен)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
13 июля в 19:30
Это ведь его личное дело, где играть?! Уходит он не бесплатно. Он вписал себя в историю клуба, почему нельзя расстаться по-человечески? Ведь за него дают приличные деньги, за игрока, которому 34 уже.
И почему кто-то должен угрожать? Пусть даже школьники!
Из-за таких школьников, которые угрожают эвакуируют людей и проверяют здания на наличие взрывчатых веществ. Недавно в спину был убит бывший премьер Японии Абэ, вот до чего дело доходит. Больных людей очень много. Правильно он делает, от греха подальше!
avici_liverpool
avici_liverpool
13 июля в 05:54
Лева уже переигрывает конкретно. Скоро скажет, что взяли в заложники и требуют остаться в Баварии, чтобы забивать бесполезные голы фрайбургам и вольфсбургам. Как только против него выходит середняк Ла Лиги, то сразу все плохо и 0 голов с позорным вылетом
протон
протон
13 июля в 00:19
Не понимаю, зачем Барсе Левандовски при наличии Обамеянга и Депая). Да выхлоп у них не тот, но учитывая фин. состояние клуба, покупка за 50-60 млн. - это бред
Какой бы топ нападающий не был, но за такие деньги за 34 летнего нападающего и с годом контракта это уже бред, а учитывая фин состояние барсы наверное стоило бы присмотреться к более молодым
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 19:02
Угрозы жизни есть угрозы жизни, что бы за ними не стояло это недопустимо с моральной точки зрения и противозаконно.
Elliada
Elliada ответ David Young (раскрыть)
12 июля в 18:52
Какие угрозы? Какие-то школьники через интернет что-то там написали. Как будто он первый? Магуайра взорвать хотели, вот это угроза.
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
12 июля в 18:28
Ничто не может оправдать такие вещи (угрозы жизни).
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 17:55
Будет играть через не хочу.
Elliada
Elliada
12 июля в 17:25
Бавария поставила его на место. Пока ты игрок этой команды, выполняй свои обязанности. Странно, что МЮ не может аналогично поставить на место балласта.
Capral
Capral
12 июля в 17:16
Набивает себе цену, а в итоге останется в Баварии....
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 16:43
Может просто гульнуть захотел? И сам себе писал в инете
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 16:38
Нервишки дрогнули...
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