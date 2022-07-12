Левандовски вернулся в Мюнхен без семьи из-за угроз расправы в интернете

Сегодня нападающий Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен, где должен приступить к тренировкам с «Баварией».
Поляк вернулся в Мюнхен без жены и детей, потому что начал получать угрозы расправы в интернете.
Левандовски надеется, что его переход в «Барселону» произойдёт как можно быстрее, чтобы его семья могла чувствовать себя в безопасноти.
и иди куда хочешь. Но если будешь исполнять хотелки
жены и жадного агента, то поделом, Бавария тут поступила
правильно. Теперь нужно посадить на скамейку запасных
и выпускать на поле, только при крайней необходимости…
и иди куда хочешь. Но если будешь исполнять хотелки
жены и жадного агента, то поделом, Бавария тут поступила
правильно. Теперь нужно посадить на скамейку запасных
и выпускать на поле, только при крайней необходимости…
И почему кто-то должен угрожать? Пусть даже школьники!
Из-за таких школьников, которые угрожают эвакуируют людей и проверяют здания на наличие взрывчатых веществ. Недавно в спину был убит бывший премьер Японии Абэ, вот до чего дело доходит. Больных людей очень много. Правильно он делает, от греха подальше!
И почему кто-то должен угрожать? Пусть даже школьники!
Из-за таких школьников, которые угрожают эвакуируют людей и проверяют здания на наличие взрывчатых веществ. Недавно в спину был убит бывший премьер Японии Абэ, вот до чего дело доходит. Больных людей очень много. Правильно он делает, от греха подальше!
Какой бы топ нападающий не был, но за такие деньги за 34 летнего нападающего и с годом контракта это уже бред, а учитывая фин состояние барсы наверное стоило бы присмотреться к более молодым
Какой бы топ нападающий не был, но за такие деньги за 34 летнего нападающего и с годом контракта это уже бред, а учитывая фин состояние барсы наверное стоило бы присмотреться к более молодым