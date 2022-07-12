Полоз: «„Зенит“ боится играть в еврокубках»

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о выступлении «Зенита» в еврокубках.
«Зенит» боится там играть, 100 процентов. Кто бы туда ни выходил — «Локомотив», еще кто-то — все боятся играть. Если в России «Зенит» играет спокойно, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности. Это все психология. Она очень важна. Всем психологов в команду — однозначно! Чтобы просто общались и настраивали на матчи.
Пешеходят, моменты не доигрывают, раскатывать спокойно соперники дают, футбол не особо интенсивный
В принципе, две яркие иллюстрации словам Полоза:
1) момент с Рассказовым, когда забил на катящийся в аут мяч(а в итоге нет, соперник достал)
2) момент сборной в матче со Словакией, когда пятюни перед угловым друг другу раздавали, а соперник уже забивает
Пешеходят, моменты не доигрывают, раскатывать спокойно соперники дают, футбол не особо интенсивный
В принципе, две яркие иллюстрации словам Полоза:
1) момент с Рассказовым, когда забил на катящийся в аут мяч(а в итоге нет, соперник достал)
2) момент сборной в матче со Словакией, когда пятюни перед угловым друг другу раздавали, а соперник уже забивает