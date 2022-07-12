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Полоз: «„Зенит“ боится играть в еврокубках»

12 июля 2022, 04:34

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о выступлении «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» боится там играть, 100 процентов. Кто бы туда ни выходил — «Локомотив», еще кто-то — все боятся играть. Если в России «Зенит» играет спокойно, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности. Это все психология. Она очень важна. Всем психологов в команду — однозначно! Чтобы просто общались и настраивали на матчи.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:58
Полоз прав, только это про весь рос чемп, а не только Зенит

Пешеходят, моменты не доигрывают, раскатывать спокойно соперники дают, футбол не особо интенсивный

В принципе, две яркие иллюстрации словам Полоза:
1) момент с Рассказовым, когда забил на катящийся в аут мяч(а в итоге нет, соперник достал)
2) момент сборной в матче со Словакией, когда пятюни перед угловым друг другу раздавали, а соперник уже забивает
112910415
112910415
12 июля в 17:45
да какой там страх ... просто не нравится им в Европах ...
autochthon
autochthon
12 июля в 17:07
Согласен
морозз
морозз
12 июля в 12:27
Семак посредственный тренер и Европа для него нереально далека! Думаю что если бы вернули европейские кубки… то Семака в Зените бы не было и это факт!
Baggio R.
Baggio R. ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
12 июля в 09:52
Так он за свой клуб и рассказывает, бывший.
Zenit_84
Zenit_84
12 июля в 08:27
Инна Тлиашинова разбор сделает и заишрают уверенно, когда разрешат в России в евро кубках играть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
12 июля в 07:03
За свой клуб рассказывай, психолог-любитель
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 07:03
Игроки понимают, уже подсознательно, что в чемпионате имеют право первой ночи, а в еврокубках они никто и звать их никак. Это психология. Давно отмечал это и до Дмитрия, но здесь другая интерпретация). Слово то какое).
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 06:59
Сейчас это неактуально.
Знатог
Знатог
12 июля в 06:24
значит будем играть в азиякубках.
008Maximus
008Maximus
12 июля в 05:31
Потому что насмотрятся по телевизору на этот футбол. И потом страшно. А зачем боятся, мы же все из одного теста, из одного места
1 984
1 984
12 июля в 04:52
Можно не боятся. Теперь не скоро.
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