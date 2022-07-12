Гаврилов: «„Зенит“ от услуг Дзюбы отказался, ему лучше играть»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу возможного перехода бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».
Допускаю ли я, что Дзюба может перейти в «Рубин»? Ну, а почему нет? Какая ему разница. Зависит от его желания. Тем более, если они его берут, то ради бога. Пусть где хочет, там играет.
Может ли он перейти в команду ФНЛ после чемпионства в «Зените»? Какая разница? Я был чемпионом СССР, потом играл в Раменском, и во Второй лиге играл, и ниже, и в «Асмарале» играл.
Что я скажу по поводу зарплаты в ФНЛ? Какая разница, какая зарплата? «Зенит» от услуг Дзюбы отказался, ему лучше играть, чем сидеть на лавке. Пусть идет доигрывать свои годы там. Даже если он будет меньше получать, какая разница-то.