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Гаврилов: «„Зенит“ от услуг Дзюбы отказался, ему лучше играть»

12 июля 2022, 18:59

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу возможного перехода бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

Допускаю ли я, что Дзюба может перейти в «Рубин»? Ну, а почему нет? Какая ему разница. Зависит от его желания. Тем более, если они его берут, то ради бога. Пусть где хочет, там играет.

Может ли он перейти в команду ФНЛ после чемпионства в «Зените»? Какая разница? Я был чемпионом СССР, потом играл в Раменском, и во Второй лиге играл, и ниже, и в «Асмарале» играл.

Что я скажу по поводу зарплаты в ФНЛ? Какая разница, какая зарплата? «Зенит» от услуг Дзюбы отказался, ему лучше играть, чем сидеть на лавке. Пусть идет доигрывать свои годы там. Даже если он будет меньше получать, какая разница-то.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:23
Стал бы чемпионом ФНЛ
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 20:09
О ком вел речь Гаврилов?)
Остапчук 67
Остапчук 67
12 июля в 19:13
Много ему внимания.
Гость
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