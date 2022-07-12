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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Родри

12 июля 2022, 12:08

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником Родри.

Новая сделка испанца рассчитана до лета 2027 года. Родри перешёл в «Манчестер Сити» в 2019 году за 70 млн евро из мадридского «Атлетико».

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Родри

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:44
Его гол в последнем туре, как вишенка на торте.

Очень много работает на поле, приятно смотреть.

В первом сезоне, больше всего боялся, что адаптация в АПЛ вещь непредсказуемая...
Он справился.

Кончено до Ферны надо много чего сделать, но игрой он доказывает, что может многим помочь.
allemz
allemz
12 июля в 15:35
В этом сезоне раскрылся, все стороны довольны
e5bha7d3u3ax
e5bha7d3u3ax
12 июля в 12:29
Это было ожидаемо
STVA 1
STVA 1
12 июля в 12:13
Это хорошо для всех
Гость
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