«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Родри

1657616920

12 июля 2022, 12:08

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником .

Новая сделка испанца рассчитана до лета 2027 года. Родри перешёл в «Манчестер Сити» в 2019 году за 70 млн евро из мадридского «Атлетико».