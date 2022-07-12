«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Родри

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником Родри.
Новая сделка испанца рассчитана до лета 2027 года. Родри перешёл в «Манчестер Сити» в 2019 году за 70 млн евро из мадридского «Атлетико».
Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с полузащитником Родри.
Новая сделка испанца рассчитана до лета 2027 года. Родри перешёл в «Манчестер Сити» в 2019 году за 70 млн евро из мадридского «Атлетико».
Очень много работает на поле, приятно смотреть.
В первом сезоне, больше всего боялся, что адаптация в АПЛ вещь непредсказуемая...
Он справился.
Кончено до Ферны надо много чего сделать, но игрой он доказывает, что может многим помочь.
Очень много работает на поле, приятно смотреть.
В первом сезоне, больше всего боялся, что адаптация в АПЛ вещь непредсказуемая...
Он справился.
Кончено до Ферны надо много чего сделать, но игрой он доказывает, что может многим помочь.