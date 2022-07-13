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Петржела: «„Зениту“ не везло в еврокубках — не было нужного опыта»

13 июля 2022, 00:03

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу игры «сине-бело-голубых» в еврокубках.

Не знаю, почему Полоз сказал, что «Зенит» боится играть в еврокубках. Я так не считаю, никто и ничего не боится. Просто «Зениту» немножко не везло — не было нужного опыта. Но сейчас сложная ситуация: команда не может показать, насколько они стали лучше. Как мне кажется, у команды Семака нет проблем с игрой в еврокубках. Да, результата не было, но в футболе так бывает.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
14 июля в 08:38
А сейчас уже давно без поражений!
НикСта63
НикСта63
13 июля в 18:51
10 лет нет опыта?
старина
старина
13 июля в 11:28
Опять с пивом перебрал?
Бубнин
Бубнин
13 июля в 10:25
Опыт невезения у "Зенита" есть.
cska1948
cska1948
13 июля в 08:33
"...Да, результата не было, но в футболе так бывает."
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Всё как в классическом фильме
виктор бочарников
виктор бочарников
13 июля в 06:47
Зато сейчас повезло,нет еврокубков, нет позора, зенит особый клуб в России, соответственно и спрос такой же.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 06:36
Уровень мастерства просто ниже
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 06:30
Всё время играли и не было опыта. .. Странно.
sv_1969
sv_1969
13 июля в 05:39
Опять Власта что-то не то принял
112910415
112910415
13 июля в 04:45
проблем нет, но результата не было ...
непобедимая логика !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 02:32
Опыт и везение - это из чешского фольклора....
Можно подумать Брюгге завсегдатай ЛЧ...

Конкурентного чемпа..."борзых" игроков..и бесшабашного тренера....не хватало...
7e75sem2q3wg
7e75sem2q3wg
13 июля в 01:56
Это вообще шлак
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 00:43
Зенит каждый год играл в еврокубках, каждый. Почему тогда Рубину и Ростову Бердыева не мешало отсутствие опыта , чтобы достойно представлять Россию в еврокубках? С каких команд и, с каких тренеров были сняты скальпы?). Приятно вспомнить.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
13 июля в 00:28
Умирая, все про Зенит, будет вспоминать... Звездный час свой..
LOpp
LOpp
13 июля в 00:19
Почему РБ Лейпцигу, Аталанте, Айнтрахту и др клубам не помешало отсутствие опыта в еврокубках?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 00:04
Теперь не скоро повезёт!
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