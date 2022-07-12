Погба: «Я вернулся в „Ювентус“ по велению сердца»

Полузащитник , который недавно вернулся в «Ювентус», высказался о своем переходе.

Счастлив вернуться. Я дома. Меня великолепно приняли, я счастлив. Я верю в судьбу и доволен ее поворотами. Не всегда все идет по плану, однако я доволен годами, проведенными в Манчестере. Я окреп, многое понял, стал мужчиной. Теперь все мои мысли о настоящем.

Я вернулся в «Ювентус» по велению сердца. Я не переставал следить за «Юве», даже когда выступал в Англии. Это по-прежнему лучший клуб Италии. Остальные команды прибавили, уровень вырос и стать чемпионом стало труднее. Мы здесь для того, чтобы быть первыми и снова побеждать.

Я хочу стать чемпионом, взять титул. Моя главная цель – снова взять трофей в руки.