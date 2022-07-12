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Погба: «Я вернулся в „Ювентус“ по велению сердца»

12 июля 2022, 18:50

Полузащитник Поль Погба, который недавно вернулся в «Ювентус», высказался о своем переходе.

Счастлив вернуться. Я дома. Меня великолепно приняли, я счастлив. Я верю в судьбу и доволен ее поворотами. Не всегда все идет по плану, однако я доволен годами, проведенными в Манчестере. Я окреп, многое понял, стал мужчиной. Теперь все мои мысли о настоящем.

Я вернулся в «Ювентус» по велению сердца. Я не переставал следить за «Юве», даже когда выступал в Англии. Это по-прежнему лучший клуб Италии. Остальные команды прибавили, уровень вырос и стать чемпионом стало труднее. Мы здесь для того, чтобы быть первыми и снова побеждать.

Я хочу стать чемпионом, взять титул. Моя главная цель – снова взять трофей в руки.

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 00:11
Чтобы не говорили, но когда этот персонаж в духе и играет, то действительно производит сильное впечатление
luca conti
luca conti
12 июля в 20:00
Вот 61абол… Чем их там кормят? Что ни переход, так с детства мечтал….
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 июля в 19:43
"Я окреп, многое понял, стал мужчиной."

В какой это момент произошло, после очередной прически в заочном споре с Грилишем? (кстати, проигранном)) На поле-то ты как был амебой, так и оставался до конца сезона))
2kekurhsymdh
2kekurhsymdh
12 июля в 18:53
Это просто слова.
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