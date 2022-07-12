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Бэйл собирается сыграть за сборную Уэльса на Евро-2024

12 июля 2022, 06:56

Нападающий «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл заявил, что планирует выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

У меня еще много лет впереди. Я хочу дать себе наилучшую возможность попасть на следующий Евро.

Я хочу оставить свой след в этой лиге, и я думаю, что пребывание здесь дает мне лучший шанс попасть на чемпионат Европы, и никогда не знаешь, может быть, будет еще один. Мой план состоит в том, чтобы действительно усердно работать.

Переход Бэйла считается самым крупным трансфером за пятилетнюю историю «Лос-Анджелеса», который на прошлой неделе представил победителя чемпионата мира Джорджо Кьеллини, а также может похвастаться бывшим нападающим «Арсенала» Карлосом Велой в своих рядах.

Нападающий сборной Уэльса, которому на этой неделе исполняется 33 года, подписал 12-месячный контракт с возможностью продления еще на один год после ухода из «Реала» в прошлом месяце, выиграв с мадридским клубом 19 трофеев.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:48
По Гольфу что ли?
Caniggia
Caniggia
12 июля в 09:48
Через 2 года Бэйлу будет 35, но даже в этом возрасте футболист такого калибра, как Бэйл, для Уэльса может иметь огромное значение, если будет ответственно подходить к тренировкам и не растеряет формы, пребывая в США. Вряд ли в Уэльсе в ближайшие 2 года появится игрок, способный заменить Бэйла. Так что его желание сыграть ещё на одном Евро вполне реально. Всё зависит от самого Гарета.
VeniaminS
VeniaminS
12 июля в 09:08
Будет в форме,может и сыграть.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
12 июля в 09:03
... по гольфу!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
12 июля в 08:16
Хорошее желание.
shlomo
shlomo
12 июля в 07:02
Еще два года и многое может изменится
Mangur
Mangur
12 июля в 07:02
Не будет Евро 24
1 984
1 984
12 июля в 06:59
Хорошее желание.
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 06:58
Туда ещё пробиться надо.
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