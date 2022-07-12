Бэйл собирается сыграть за сборную Уэльса на Евро-2024

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12 июля 2022, 06:56

Нападающий «Лос-Анджелеса» заявил, что планирует выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

У меня еще много лет впереди. Я хочу дать себе наилучшую возможность попасть на следующий Евро. Я хочу оставить свой след в этой лиге, и я думаю, что пребывание здесь дает мне лучший шанс попасть на чемпионат Европы, и никогда не знаешь, может быть, будет еще один. Мой план состоит в том, чтобы действительно усердно работать.

Переход Бэйла считается самым крупным трансфером за пятилетнюю историю «Лос-Анджелеса», который на прошлой неделе представил победителя чемпионата мира Джорджо Кьеллини, а также может похвастаться бывшим нападающим «Арсенала» Карлосом Велой в своих рядах.

Нападающий сборной Уэльса, которому на этой неделе исполняется 33 года, подписал 12-месячный контракт с возможностью продления еще на один год после ухода из «Реала» в прошлом месяце, выиграв с мадридским клубом 19 трофеев.