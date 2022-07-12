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Рейна: «Лучшего завершения карьеры я и представить себе не мог»

12 июля 2022, 05:55

Вратарь Пепе Рейна заявил на своей презентации в «Вильярреале», что его возвращение в клуб было целью, которую он поставил после многих лет в зарубежном футболе.

Сейчас у меня немного меньше волос, чем прежде. Я стал мужчиной. Я вырос на всех уровнях, я проехал через многие страны и пережил хорошие и плохие времена, которые заставили меня стать лучше как личность.

Я очень рад вернуться в «Вильярреал». Я всегда надеялся на это возвращение. У меня не могло быть лучшего завершения карьеры, и я собираюсь внести свою лепту, чтобы этот клуб продолжал расти. Мы должны бороться за попадание в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
12 июля в 08:57
Приехал уже доигрывать.
htxtrnk885rr
htxtrnk885rr
12 июля в 06:43
Это хорошо
3c4zbt32qtmh
3c4zbt32qtmh
12 июля в 06:03
Двоякое чувство, хоршо что не забыл, другое, а где же ты раньше был...
Гость
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