Рейна: «Лучшего завершения карьеры я и представить себе не мог»

Вратарь заявил на своей презентации в «Вильярреале», что его возвращение в клуб было целью, которую он поставил после многих лет в зарубежном футболе.

Сейчас у меня немного меньше волос, чем прежде. Я стал мужчиной. Я вырос на всех уровнях, я проехал через многие страны и пережил хорошие и плохие времена, которые заставили меня стать лучше как личность.

Я очень рад вернуться в «Вильярреал». Я всегда надеялся на это возвращение. У меня не могло быть лучшего завершения карьеры, и я собираюсь внести свою лепту, чтобы этот клуб продолжал расти. Мы должны бороться за попадание в Лигу чемпионов.