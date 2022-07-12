Руй будет тренировать Салаха, другого экс-тренера «Спартака» увидим на ЧМ-2022. А еще Тедеско и Эмери

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12 июля 2022, 12:29

После «Спартака» есть жизнь!

Каррера и Ваноли без работы

В «Спартаке» своеобразное отношение к тренерам, раз даже единственного за 20 лет чемпиона России проводили постом с фотографией домашнего стадиона. Парадоксально, но любимец «красно-белой» торсиды Массимо Каррера не смог построить успешную карьеру в Европе: после «Спартака» тренировал АЕК в Греции, потом взялся за «Бари» в итальянской трясине, но уже больше года сидит без работы.

Как и другой итальянец, принесший «Спартаку» трофей. Правда, Паоло Ваноли только месяц назад принял решение завершить краткосрочный, но бурный роман с московским клубом, увенчанный завоеванием Кубка России. У него еще все впереди, хотя стартовые позиции примерно такие же, как у Карреры: бывший помощник Антонио Конте, первый опыт работы в России, завоевание трофея со «Спартаком». А дальше что?

Руй Витория (Португалия) — главный тренер сборной Египта

Обычно иностранные тренеры «Спартака», даже те, которых унижали в Москве, получают новые вызовы и неплохо с ними справляются. Сегодня, к примеру, обрел новую работу Руй Витория, попавший в немилость к Зареме Салиховой с первого дня своей работы в «Спартаке». В прошлом году португалец тренировал Николая Рассказова и Александра Ломовицкого, плелся в середине таблицы Российской Премьер-Лиги, зато подарил болельщикам внезапное первое место в группе Лиги Европы с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

После завершения осенней части сезона 2021/22 Виторию ожидаемо сместили, вместо него пришел Паоло Ваноли, который уже успел освободить место для Гильермо Абаскаля, которому однажды тоже предстоит пройти реабилитацию после работы в «Спартаке». Что касается Витории, то скоро у него в подчинении будет целый Мохамед Салах. Руй возглавил сборную Египта, которую в первой половине 2022 года постигло двойное разочарование под руководством другого португальского тренера, Карлуша Кейруша.

«Фараоны» дважды уступили сборной Сенегала в решающих схватках — сначала в финале Кубка Африканских Наций, а пару месяцев спустя в стыке за право сыграть на ЧМ -2022. Учитывая, что контракт Руя Витории рассчитан на четыре года, нетрудно догадаться, какая задача стоит перед бывшим тренером «Спартака»: сборная Египта рассчитывает выступить на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США , Мексике и Канаде. Задача проще, чем стояла перед Кейрушем, ведь из-за расширения количества участников мундиаля до 48 команд у Африки теперь будет 9 путевок, а не 5.

Мурат Якин (Швейцария) — главный тренер сборной Швейцарии

На ближайшем чемпионате мира увидим в деле другого бывшего тренера «Спартака», который уже успел добиться со сборной Швейцарии промежуточного успеха. Мурат Якин возглавил «Нати» после Евро-2020, где швейцарцы выбили французов и дошли до четвертьфинала под руководством Владимира Петковича. Важно было не ударить в грязь лицом после успешного выступления на крупном турнире, и Мурату Якину это удалось.

Сборная Швейцарии выдала серию без поражений в отборочном турнире ЧМ -2022, дважды сыграла вничью со свежеиспеченными чемпионами Европы итальянцами, заняла итоговое первое место, дающее прямую путевку в Катар. «Скуадра Адзурра», как известно, заблудилась в закоулках плей-офф, уступила Северной Македонии и пропустит второй чемпионат мира кряду, в то время как швейцарцы сразятся с Бразилией, Сербией и Камеруном на групповом этапе ЧМ -2022. Следующая остановка — плей-офф чемпионата мира?

Унаи Эмери (Испания) — главный тренер «Вильярреала»

В 2012 году Унаи Эмери был уволен из «Спартака», где проработал пять месяцев, об отставке испанцу сообщили в раздевалке после поражения от «Динамо» со счетом 1:5, а Артем Дзюба бросил в спину титул «тренеришки», который стал мемом. Эмери после ухода из «Спартака» грустил недолго, спустя всего лишь два месяца он возглавил «Севилью», с которой стал королем Лиги Европы, выиграв этот турнир три раза подряд.

Впоследствии Эмери работал с «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом», завоевал россыпь трофеев с ПСЖ , а «канониров» вывел в финал Лиги Европы, в котором почему-то уступил. Правильным решением стало возвращение в Испанию, где Унаи в 2020 году подхватил «Вильярреал», чтобы в первом же сезоне выиграть Лигу Европы в четвертый раз в тренерской карьере. А в сезоне 2021/22 Эмери завел «желтую подводную лодку» в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно выбив по ходу плей-офф «Ювентус» и «Баварию». Крутой тренеришка!

Доменико Тедеско (Германия) — главный тренер «РБ Лейпциг»