Мостовой подтвердил, что может возглавить клуб Медиалиги

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подтвердил информацию, согласно которой он может возглавить клуб Медиалиги.
Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу.
Почему привлек вариант поработать в медиафутболе? Сейчас это всех привлекает, все хотят стать его частью. Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном.
От автора "Мне лень учиться на тренера."
Царь-Нытик в своем репертуаре.
От автора "Мне лень учиться на тренера."
Царь-Нытик в своем репертуаре.
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А есть дураки, которые пригласили бы тренеров без лицензии?
Мостовой же Царь, учиться не хочет. Хочет, чтобы его с руками-ногами отрывали без опыта, категории, тренерских достижений. Он же всё знает и всё умеет без всякого обучения.
________________________
А есть дураки, которые пригласили бы тренеров без лицензии?
Мостовой же Царь, учиться не хочет. Хочет, чтобы его с руками-ногами отрывали без опыта, категории, тренерских достижений. Он же всё знает и всё умеет без всякого обучения.