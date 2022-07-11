Мостовой подтвердил, что может возглавить клуб Медиалиги

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подтвердил информацию, согласно которой он может возглавить клуб Медиалиги.

Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу.

Почему привлек вариант поработать в медиафутболе? Сейчас это всех привлекает, все хотят стать его частью. Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном.