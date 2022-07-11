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Мостовой подтвердил, что может возглавить клуб Медиалиги

11 июля 2022, 17:44

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подтвердил информацию, согласно которой он может возглавить клуб Медиалиги.

Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу.

Почему привлек вариант поработать в медиафутболе? Сейчас это всех привлекает, все хотят стать его частью. Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
11 июля в 20:23
Может быть и титулы будут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 19:04
Пусть хоть где-то потренирует...
протон
протон
11 июля в 19:03
Наконец-то великий тренер получил в свои руки сильный коллектив, достойный такого коуча ! Вперёд, Саня, докажи им !
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 18:51
Может теперь заткнется!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
11 июля в 18:50
Может займётся делом.
memphis
memphis
11 июля в 18:22
Нужно больше хайпа Царю...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
11 июля в 18:17
"Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном."

От автора "Мне лень учиться на тренера."

Царь-Нытик в своем репертуаре.
r4m5nkhzyha4
r4m5nkhzyha4
11 июля в 18:08
Рожденный ползать, летать не может.
makkie
makkie
11 июля в 17:57
Меня в настоящий футбол никто не приглашает,
________________________

А есть дураки, которые пригласили бы тренеров без лицензии?
Мостовой же Царь, учиться не хочет. Хочет, чтобы его с руками-ногами отрывали без опыта, категории, тренерских достижений. Он же всё знает и всё умеет без всякого обучения.
1 984
1 984
11 июля в 17:56
Может займётся делом и меньше брюзжать будет.
Гость
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