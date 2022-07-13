Витсель официально представлен в качестве игрока «Атлетико»

«Атлетико» представил полузащитника Акселя Витселя в качестве нового игрока команды.
33-летний футболист, ранее покинувший «Боруссию» Дортмунд, перешел в мадридский клуб на правах свободного агента и подписал контракт сроком на один год.
Бельгиец, также известный по выступлениям за «Зенит», будет выступать за «Атлетико» под 20-м номером.
Один мой друг, болельщик с берегов Невы, рассказывал, что, когда Витсель играл в Питере фанаты дали ему погоняло "микрофон".)))
Один мой друг, болельщик с берегов Невы, рассказывал, что, когда Витсель играл в Питере фанаты дали ему погоняло "микрофон".)))