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Витсель официально представлен в качестве игрока «Атлетико»

13 июля 2022, 15:11

«Атлетико» представил полузащитника Акселя Витселя в качестве нового игрока команды.

33-летний футболист, ранее покинувший «Боруссию» Дортмунд, перешел в мадридский клуб на правах свободного агента и подписал контракт сроком на один год.

Бельгиец, также известный по выступлениям за «Зенит», будет выступать за «Атлетико» под 20-м номером.

Витсель официально представлен в качестве игрока «Атлетико»

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
13 июля в 15:54
Похож на микрофон! Точно!Приветствую!
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
13 июля в 15:51, ред.
Доброго Здоровья!
Один мой друг, болельщик с берегов Невы, рассказывал, что, когда Витсель играл в Питере фанаты дали ему погоняло "микрофон".)))
Colchoneros
Colchoneros
13 июля в 15:40
Ну посмотрим на него как он будет играть за Атлетико!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 июля в 15:26
Приветствую всех! Уважаемая администрация Soccer.ru, спасибо.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 15:23
Удачи одувану))
David Young
David Young
13 июля в 15:22
Интересный переход. Думаю что он может достойно выступать за Атлетико Мадрид как игрок ротации.
ДСА
ДСА
13 июля в 15:13
Уровень его уже изрядно упал, не то что в Зените был.
Гость
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