«Барселона» объявила о договорённости с «Лидсом» по трансферу Рафиньи

«Барселона» на официальном сайте объявила о согласовании трансфера вингера «Лидса» Рафиньи.
25-летний бразильский игрок будет представлен в качестве футболиста каталонского клуба после прохождения медосмотра.
СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 58 млн евро плюс 9 млн евро бонусов. Контракт — до июня 2027 года.
Также ранее появилась информация, что «Барса» близка к подписанию нового контракта с Усманом Дембеле.
Рафинью берут не для ротации, а для игры в основе. А вот Дембеле уже будет бороться за место. На одного Дембеле надеяться ненадёжно, потому что все мы знаем какой он нестабильный. А вот учитывая его продление со значительным снижением зарплаты, для подмены Рафиньи уже годится.
Рафинью берут не для ротации, а для игры в основе. А вот Дембеле уже будет бороться за место. На одного Дембеле надеяться ненадёжно, потому что все мы знаем какой он нестабильный. А вот учитывая его продление со значительным снижением зарплаты, для подмены Рафиньи уже годится.
Проблемы все равно те же, хотя Бартомеу ушел.
Проблемы все равно те же, хотя Бартомеу ушел.