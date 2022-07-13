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«Барселона» объявила о договорённости с «Лидсом» по трансферу Рафиньи

13 июля 2022, 14:18

«Барселона» на официальном сайте объявила о согласовании трансфера вингера «Лидса» Рафиньи.

25-летний бразильский игрок будет представлен в качестве футболиста каталонского клуба после прохождения медосмотра.

СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 58 млн евро плюс 9 млн евро бонусов. Контракт — до июня 2027 года.

Также ранее появилась информация, что «Барса» близка к подписанию нового контракта с Усманом Дембеле.

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Все комментарии
Bobon
Bobon
14 июля в 00:17
За него, конечно, переплатили. Пока не очень понятно, сможет ли он вообще заиграть в Барсе. А Дембеле может и слева играть. Если учесть то, что Фати - вечный инвалид, а Торрес вообще на флангах в прошлом сезоне был бесполезен, то Дембеле вполне пригодится.
протон
протон
13 июля в 23:37
На самом деле, за Барселоной просто интересно понаблюдать с точки зрения того, какие шаги клуб, обладая большим именем и ограниченным (по меркам топ-клубов) бюджетом, предпринимает для выхода из сложившейся ситуации. Честно говоря, в середине прошлого сезона я был абсолютно уверен, что Барса не выйдет в ЛЧ, но им это удалось, и это очень много с точки зрения репутации
Рафинью берут не для ротации, а для игры в основе. А вот Дембеле уже будет бороться за место. На одного Дембеле надеяться ненадёжно, потому что все мы знаем какой он нестабильный. А вот учитывая его продление со значительным снижением зарплаты, для подмены Рафиньи уже годится.
NOVA
NOVA
13 июля в 22:17
жаль парня!! еще один загубленный талант!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 21:36
Откуда деньги у клуба, за который нам только и пишут, что чуть ли не миллиард долгов
Agamaga........
Agamaga........
13 июля в 19:16
Если его выбрал Хави, то должен знать как использовать игрока.
Bensurr
Bensurr
13 июля в 18:07
Так себе бегун без мозгов
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ allemz (раскрыть)
13 июля в 17:36
Траоре был куда сильнее Рафиньи, но его не взяли. Волки ничего не потеряли, но как покупает Барса пока непонятно. Если это качество, то можно взять Траоре, если дорого тогда взять игроков на перспективу.
Проблемы все равно те же, хотя Бартомеу ушел.
A.S.A
A.S.A
13 июля в 17:10
К игроку проявляли интерес Челси и Арсенал и по слухам синие были готовы предложить 65 млн€ + бонусы, но сам игрок хотел в Барселону. Тут так же молодцы представители Лидса, учли желание игрока и не стали препятствовать трансферу, хотя с финансовой точки зрения, предложение Барселоны было наименьшим
Бонжорно
Бонжорно
13 июля в 16:35
игрок уровня ни о чем. повторит судьбу Коутиньи
allemz
allemz
13 июля в 15:49
Как в Барсе оценили Рафинью в 67 лямов, не пойму
Sadjon
Sadjon
13 июля в 15:49
Неплохой игрок.....
sguhypt55dng
sguhypt55dng
13 июля в 14:57
Пригодится для ротации
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 июля в 14:23
В постБартомеуовскую эру Барса, вроде, ещё так не тратилась
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:20
Без разницы.
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