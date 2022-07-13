«Барселона» объявила о договорённости с «Лидсом» по трансферу Рафиньи

1657711090

13 июля 2022, 14:18

«Барселона» на официальном сайте объявила о согласовании трансфера вингера «Лидса» .

25-летний бразильский игрок будет представлен в качестве футболиста каталонского клуба после прохождения медосмотра.

СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 58 млн евро плюс 9 млн евро бонусов. Контракт — до июня 2027 года.

Также ранее появилась информация, что «Барса» близка к подписанию нового контракта с Усманом Дембеле.