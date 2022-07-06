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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022

ФК «Чита» прекратил существование из-за финансовых проблем

06 июля 2022, 21:35

ФК «Чита» не примет участия в следующем сезоне ФНЛ-2. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Футбольный клуб «Чита» не примет участия в ФНЛ -2 сезона 22/23.

В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола. Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской Футбольной Лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон 2022-2023 года.

Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернётся в Забайкальский край.

Отдельное спасибо болельщикам за поддержку!!!

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Все комментарии
LevaSamara
LevaSamara
09 июля в 17:49
Но ведь само решение видится правильным. Оставшиеся силы пустить на юношеский спорт.
ОПС
ОПС
07 июля в 03:13
Как же это плохо.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 июля в 02:14
Очень печальная новость. Некогда сильнейшая зона второй лиги умерла почти полностью.За Уралом осталось меньше 10 профессиональных клубов. С учётом играющих в ФНЛ.
протон
протон
07 июля в 00:44
Футбол восточной части страны развивается неслыханными темпами!
4g2pnanmtkyd
4g2pnanmtkyd
06 июля в 22:36
Очень жаль нет больше футбола
ZIBO rock
ZIBO rock
06 июля в 22:32
Клубы ФНЛ- 2 облегченно вздохнули!
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 22:05
А какие могут быть проблемы у футбола ?
Денег немерянно в Газпроме , надо делиться а не покупать легов за миллиарды , которые потом разбегаются как крысы !
d1metras
d1metras
06 июля в 21:50
Помянем...
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 июля в 21:44
У царя сейчас другие проблемы и заботы))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 21:38
Надо писать письм Путину, он поможет! 😜
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