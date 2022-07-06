ФК «Чита» прекратил существование из-за финансовых проблем

ФК «Чита» не примет участия в следующем сезоне ФНЛ -2. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Футбольный клуб «Чита» не примет участия в ФНЛ -2 сезона 22/23.

В связи с отсутствием необходимого объема финансирования, решено сосредоточить ресурсы на развитие детского и юношеского футбола. Сохраняем: «Чита-М», команды, которые принимают участие в Юношеской Футбольной Лиге, детские команды и ДФЦ. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон 2022-2023 года.

Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернётся в Забайкальский край.

Отдельное спасибо болельщикам за поддержку!!!