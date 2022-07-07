Капелло подарили 930 млн рублей, «Челси» отдал Конте вдвое больше. Неустойки вредят футболу

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07 июля 2022, 15:00

Тренеры думают о миллионах, а не о работе.

В РФС подарили Капелло годовой бюджет середняка РПЛ

Когда в 2015 году стало понятно, что Фабио уволят из сборной России, то итальянец показал пальцем в пункт в контракте. Ему обещали в случае досрочного расставания всю зарплату до конца соглашения. Речь шла о 1.5 миллиардах рублей, или о 23.4 млн евро. Поторговались, но в РФС поставили рекорд для мира сборных – никто и никогда не давал тренеру национальной команды 15 млн евро за то, чтобы он ушел. Даже в «Реале» на такие деньги рассчитывать не мог.

За почти миллиард рублей можно было обновить инфраструктуру десятков футбольных школ по всей стране. Капелло, который приумножил свой капитал, когда вышел на рынок антиквариата и живописи в России, параллельно получал огромную зарплату за нелепые поражения на ЧМ -2014. В дополнение забрал не 23 миллиона евро, но целых 15. После такого счастья ветеран взял паузу в тренерской карьере, а затем работал лишь в Китае, но меньше года.

Также есть легенда о контракте Манчини с РФС . Фурсенко подписал гениальный документ с Роберто. Предложил больше 7 миллионов евро в год, а неустойка в случае расторжения составляла зарплату за три года, около 22 млн евро. В карьере Манчини были случаи, когда получал огромные деньги в «Интере» и «Манчестер Сити» за то, что не тренировал. Не удивимся, если юристы итальянца раскрутили РФС на пару миллионов евро, хотя не работал ни дня.

В РПЛ тоже хватало историй о компенсациях. Спаллетти вряд ли покинул «Зенит» бесплатно. Билич стал миллионером после прощания с «Локомотивом». Клуб пытался запустить слушок, будто хорват отказался от 6 млн евро, но говорят, что клуб просто нашел стороннего благодетеля, который подарил внукам Славена счастливую жизнь. Понятно, почему клубы РПЛ стараются не афишировать размеры компенсации тренерам. Унизительно платить тому, кто проиграл.

Абрамович сломал систему, тренеры диктуют условия

Работа наставника такова, что увольнение – привычная фаза карьеры. Логично в качестве страховки от самодурства владельцев включать в контракты пункты о компенсации за досрочное расторжение. Но Абрамович начал прописывать дикие суммы, а «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заразились плохой привычкой. А по закону никаких невероятных обязательств у клубов перед тренерами быть не должно.

Но Конте, Моуриньо (дважды!), Сколари, Виллаш-Боаш и Ди Маттео получили от «Челси» 105.1 млн евро. А ведь были другие тренерские отставки. Лондонцы шли на поводу у агента Мендеша, удовлетворяли запросы наставников, которые не всегда классно выполняли свою работу. Виллаш-Боаш в «Челси» не прижился, не стал своим для команды, над ним посмеивались, а увольнение привело к 14 млн евро компенсации. Конте вообще стал рекордсменом – выбил у «Челси» 30.7 млн евро!

А «Манчестер Юнайтед», который заплатил Мойесу около 10 млн евро, умудрился подарить Моуриньо 23 млн евро на прощание. За эти деньги можно было подписать классного центрального защитника, который за шесть-семь лет в команде создал бы защитную линию для чемпионского сезона в АПЛ . Наставники в «Тоттенхэме» тоже постоянно пользуются новой модой. Почеттино ушел с 14.6 млн евро, а Нуну Эшпириту Санту забрал еще больше – 16.5 млн евро. Маурисио хотя бы в финал ЛЧ «шпор» завел, а португалец набил карманы просто так.

Почеттино и многие другие думают о деньгах, не о футболе

Благородный риск нужен наставнику, чтобы добиться успеха. На Анчелотти смотрели, как на дедушку, который станет временным решением для «Реала». Результат рискованного решения Переса – победа в Лиге чемпионов. Непростая, на зубах, за счет пота Бензема, Куртуа и Винисиуса. Но ведь победа. А что может предложить миру футбола наставник, который в дни кризиса полгода торгуется с клубом о расторжении соглашения?

Почеттино не уходил неделями, его агент и юристы выбивали из шейхов миллионы евро. Наставника, который выиграл лишь 67% матчей с ПСЖ , не смогли уволить сразу. Почеттино не поставил команде защитную игру. Заменил Наваса на Доннарумму, а молодой итальянец ошибался. Тренер не создал единый атакующий организм, имея Месси, Неймара и Мбаппе в составе, не ушел с приличной компенсацией.

И это не случай Бенитеса, который простил «Ливерпулю» тринадцать миллионов фунтов, согласился уйти после получения трех. Тут можно вспомнить, что у футболистов огромные зарплаты, но игрок, если его выставили на трансфер, приносит клубу деньги. ФИФА и УЕФА провалили финансовую работу с футбольными соглашениями. Касается буквально всего. Начиная от спонсорских сделок, когда нагло обходят правила честной игры.

Продолжаем махинациями с трансферами – загадочными обменами, отчислениями посторонним лицам – не исключено, что тоже для обхода правил. А вишенка на торте – десятки миллионов евро в карман тренерам за поражения. Когда «Ньюкаслу» пришлось уволить Стива Брюса, то «сороки» выложили на стол 9.4 млн евро. Такие деньги наставник получил, когда его команда была предпоследней и после семи туров набрала три очка.

И речь ведь не о наставниках-легендах. Да, «Ливерпуль» подарил Далглишу около 10 млн евро при расторжении с ним контракта. Но Почеттино в истории ПСЖ не является фигурой уровня Короля Кенни для «красных». Большие клубы разбрасываются деньгами направо и налево. Фергюсону платят в МЮ два миллиона фунтов за двадцать дней работы послом клуба. Но это сэр Алекс, а часто невероятные компенсации получают те, кто разрушал.

Нуну Эшпириту Санту сделал «Тоттенхэму» одолжение, когда ушел. Сульшер в МЮ не заработал пособие, но получил огромные деньги. Блан стал на 20 млн евро богаче, когда ушел из ПСЖ . Новая мода развратила тренерский мир. Наставник работает плохо, команда проигрывает, а он ехидно вспоминает о компенсации. Получается финансовый шантаж вместо честной общей работы на клуб.