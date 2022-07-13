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Стерлинг: «Лондон — это мой дом. Хочу достичь успехов с „Челси“»

13 июля 2022, 23:54

Новичок «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от своего перехода.

Я рад оказаться здесь. У меня немало достижений в карьере, но впереди новые вершины. Я намерен достичь успеха под руководством Томаса Тухеля.

Лондон – это мой дом. Здесь у меня все началось. Я рад, что теперь смогу играть на глазах друзей и семьи каждые две недели. Очень хочу встретиться с фанатами. Я благодарю Тодда Боэли, Бехдада Эгбали, руководство клуба, Томаса Тухеля и всех, кто участвовал в моем трансфере. С нетерпением жду начала работы. Намерен доказать это своей игрой.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Stalker-ato (раскрыть)
16 июля в 23:10
С 1993? Серьёзный стаж. Я вот с 1982 болел за один клуб.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ sir_Alex (раскрыть)
14 июля в 10:22
С времен Гленна Ходдла,потом были играющие тренеры,да было такое явление в футболе в целом и Челси в частности,Рудд Гуллит,Виалли и.т.д.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
14 июля в 08:34
избавились от дайвера
sir_Alex
sir_Alex ответ Stalker-ato (раскрыть)
14 июля в 08:25
Огромный стаж – это сколько?
Маг_тм
Маг_тм ответ Stalker-ato (раскрыть)
14 июля в 08:09
А мне кажется что заиграет, Челси играет примерно как Ливерпуль, быстрые скоростные атаки, есть пространство для обыгрыша 1 на 1 и на рывки, все мы помним как он хорош был в ливере.
Foxes
Foxes
14 июля в 07:40
Ага,как же.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 07:07
Может и достигнеш,время есть!
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 07:00
Дом там, где хорошо платят.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
14 июля в 05:24
Заученные фразы!
6mw7ka3eeypw
6mw7ka3eeypw
14 июля в 05:11
Чего гадать, скоро новый турнир вот и увидим его в деле...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 04:49
Достойный ответ
bmx2fd9rmcbz
bmx2fd9rmcbz
14 июля в 01:57
Его можно понять
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 июля в 00:14
Тебе бы бабла лишь закинуть, тот дом своим и признаешь, проститут
Stalker-ato
Stalker-ato ответ протон (раскрыть)
14 июля в 00:05, ред.
Я тоже болельщик Челси, притом с огромным стажем, могу сказать своё скромное мнение.

Этот трансфер будет таким же провалом как и трансфер лукаку, про трансфер Лукаку я тоже писал что это выкинутые деньги и лучше оставить Абрахама, и оказался прав.

Мне хочется ошибиться по поводу Рахима, даже рад буду ошибаться, но вот не верю я что он заиграет у нас лучше чем в МС, уверен что выдаст хорошие матчи, даже отличные матчи, но при этом стать лидером он не сможет и забить не сможет в АПЛ двузначное число голов за сезон, но, повторюсь, я буду рад ошибиться.

Единственное что приобрели Рахима за вменяемые деньги, а не так как Лукаку за
вагон денег.
nice
nice
13 июля в 23:59, ред.
Матч ЧФР Клуж - Пюник, основное время закончился 1:1, но система стала считать также и дополнительное время. Поправте пожайлуста. Хотя конечно интересно, будет система учитывать серию пенальти?
протон
протон
13 июля в 23:57
Меня пока приобретение Стерлинга конечно не особо вдохновляет, как болельщика Челси. Но количество злопыхателей из соперничающих клубов, со стереотипными шутками вселяет уверенность, что купили кого надо, а не Дринкуотера или Дзаппакосту, пришедшими без внимания)
протон
протон
13 июля в 23:57
Может кто не в курсе, но Рахим Стерлинг воспитанник КПР, в 15 лет его переманил Ливерпуль заплатив 600 тыс. фунтов. Рафа Бенитес принял тогда последнее решение. Это один из его последних трансферов был в 2010 году. Повлияло решение Рафы пригласить Рахима и его маму на базу Ливерпуля, где также присутствовал Фернандо Торрес, по просьбе разумеется тренера.
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