Стерлинг: «Лондон — это мой дом. Хочу достичь успехов с „Челси“»

Новичок «Челси» поделился впечатлениями от своего перехода.

Я рад оказаться здесь. У меня немало достижений в карьере, но впереди новые вершины. Я намерен достичь успеха под руководством Томаса Тухеля.

Лондон – это мой дом. Здесь у меня все началось. Я рад, что теперь смогу играть на глазах друзей и семьи каждые две недели. Очень хочу встретиться с фанатами. Я благодарю Тодда Боэли, Бехдада Эгбали, руководство клуба, Томаса Тухеля и всех, кто участвовал в моем трансфере. С нетерпением жду начала работы. Намерен доказать это своей игрой.