Стерлинг: «Лондон — это мой дом. Хочу достичь успехов с „Челси“»

Новичок «Челси» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от своего перехода.
Я рад оказаться здесь. У меня немало достижений в карьере, но впереди новые вершины. Я намерен достичь успеха под руководством Томаса Тухеля.
Лондон – это мой дом. Здесь у меня все началось. Я рад, что теперь смогу играть на глазах друзей и семьи каждые две недели. Очень хочу встретиться с фанатами. Я благодарю Тодда Боэли, Бехдада Эгбали, руководство клуба, Томаса Тухеля и всех, кто участвовал в моем трансфере. С нетерпением жду начала работы. Намерен доказать это своей игрой.
Этот трансфер будет таким же провалом как и трансфер лукаку, про трансфер Лукаку я тоже писал что это выкинутые деньги и лучше оставить Абрахама, и оказался прав.
Мне хочется ошибиться по поводу Рахима, даже рад буду ошибаться, но вот не верю я что он заиграет у нас лучше чем в МС, уверен что выдаст хорошие матчи, даже отличные матчи, но при этом стать лидером он не сможет и забить не сможет в АПЛ двузначное число голов за сезон, но, повторюсь, я буду рад ошибиться.
Единственное что приобрели Рахима за вменяемые деньги, а не так как Лукаку за
вагон денег.
Этот трансфер будет таким же провалом как и трансфер лукаку, про трансфер Лукаку я тоже писал что это выкинутые деньги и лучше оставить Абрахама, и оказался прав.
Мне хочется ошибиться по поводу Рахима, даже рад буду ошибаться, но вот не верю я что он заиграет у нас лучше чем в МС, уверен что выдаст хорошие матчи, даже отличные матчи, но при этом стать лидером он не сможет и забить не сможет в АПЛ двузначное число голов за сезон, но, повторюсь, я буду рад ошибиться.
Единственное что приобрели Рахима за вменяемые деньги, а не так как Лукаку за
вагон денег.