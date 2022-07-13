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Капелло: «Желаю Семаку найти в себе новые силы для прогресса в „Зените“»

13 июля 2022, 18:22

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал продление договора главного тренера «Зенита» Сергея Семака с клубом.

От всей души поздравляю Семака с его заслуженными трофеями и с продлением договора. Семак всегда мне нравился, он вдумчивый и гибкий специалист, а уж про человеческие качества и говорить нечего. Семак умеет работать с новой информацией. Он хорошо учится и не боится ошибок. У него сильный характер. При этом он все еще довольно молодой специалист, ему есть куда расти. Однако Семаку еще многому предстоит научиться.

При этом соглашение на три года после четырех лет в клубе — это непростое испытание в плане мотивации. Полагаю, что пять лет подряд в одной команде — это особый психологический барьер, который непросто преодолеть. Желаю Семаку найти в себе новые силы для прогресса в «Зените». Обновление состава должно ему помочь. Это позволит ему работать здесь дольше. Иначе возникнет психологическая усталость, с которой тяжело справиться.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
13 июля в 20:02
Сергей будет придумывать.
ДСА
ДСА
13 июля в 19:56
Куда расти? И так сытно и хорошо.
stanichnik
stanichnik
13 июля в 19:48
В настоящее время уровень игроков в питерском клубе на порядок выше остальных в РПЛ, что значительно снижает уровень конкуренции в чемпионате, а без должной конкуренции сложно добиваться дальнейшего прогресса.
Gahi
Gahi
13 июля в 19:32
То что Сергей Семак всегда отличался своими положительными качествами это подчёркивали многие кто с ним играл и работал. И тем более за свою карьеру футболиста прошёл через восемь команд достаточно назвать такие, как ЦСКА, ПСЖ, Рубин, Зенит и во многих его сразу назначали капитаном команды. Работая со многими тренерами Тарханов, Слуцкий, Бердыев, Гус Хиддинг, Лучано Спаллетти, Фабио Капелло и др он многому старался научиться у них, за что его и выделяли наставники команд. Но когда сам стал главным тренером "Зенита" в 2018 году то старался соответствовать тем успешным тренерам с кем ему пришлось сотрудничать. Помню как первый год его работы Бердыев сказал что Семак со своей командой с солидным отрывом станет чемпионом, ещё Геннадий Орлов отреагировал на это с шуткой, откуда Курбан Бердыев взял что так будет, так как до этого чемпионами становились "Спартак" и "Локомотив". Но так и получилось что Сергей Семак с "Зенитом" четыре раза подряд выиграл чемпионат. Теперь самое главное, новый контракт с клубом для Семака при наличии таких футболистов в составе он должен найти такую мотивацию для себя прежде всего и для игроков, чтобы поднять уровень игры на новую ступень, а не опуститься до уровня средних команд которые остановились в своём развитии. И над этим придётся поработать так как участие в еврокубках под вопросом, а команду держать на высоком рабочем уровне и не давать расслабиться в каждом матче для этого нужен будет особый подход. Но в любом случаи желаю Сергею Богдановичу найти новые идеи в своей работе и чтобы его команда показывала зрелищный футбол с результативной игрой. Удачи
Олег Борткевич
Олег Борткевич
13 июля в 18:49
Будем надеяться, что увидим что-то новое. А за то что убрали Дзюбу - спасибо.
shlomo
shlomo
13 июля в 18:31
Посмотрим что Сергей будет придумывать
uptzy8mbgvyg
uptzy8mbgvyg
13 июля в 18:23
да ничего справится, прикупят еще пару другую бразильцев и все будет ок...
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