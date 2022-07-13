Капелло: «Желаю Семаку найти в себе новые силы для прогресса в „Зените“»

Бывший тренер сборной России прокомментировал продление договора главного тренера «Зенита» с клубом.

От всей души поздравляю Семака с его заслуженными трофеями и с продлением договора. Семак всегда мне нравился, он вдумчивый и гибкий специалист, а уж про человеческие качества и говорить нечего. Семак умеет работать с новой информацией. Он хорошо учится и не боится ошибок. У него сильный характер. При этом он все еще довольно молодой специалист, ему есть куда расти. Однако Семаку еще многому предстоит научиться.

При этом соглашение на три года после четырех лет в клубе — это непростое испытание в плане мотивации. Полагаю, что пять лет подряд в одной команде — это особый психологический барьер, который непросто преодолеть. Желаю Семаку найти в себе новые силы для прогресса в «Зените». Обновление состава должно ему помочь. Это позволит ему работать здесь дольше. Иначе возникнет психологическая усталость, с которой тяжело справиться.