Азмун: «В России я уже добился всего, пришло время принять новый вызов»

Бывший нападающий «Зенита» рассказал о своем переходе в «Байер».

Да, «Зенит» хотел оставить меня. Однако я понял, что пора ехать в Европу. Мне 27 лет. Я хотел выступать в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень. Да и в России я уже всего достиг. Был лучшим бомбардиром, лучшим футболистом сезона, становился чемпионом. Я завоевал все что было можно. Мне был нужен новый вызов. Если бы я остался, мне бы платили больше. Без сомнений. Другой клуб из России также был во мне заинтересован. И они тоже предлагали огромные деньги. Однако я четко решил, что хочу играть в Европе.