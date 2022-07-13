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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Азмун: «В России я уже добился всего, пришло время принять новый вызов»

13 июля 2022, 20:54

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своем переходе в «Байер».

Да, «Зенит» хотел оставить меня. Однако я понял, что пора ехать в Европу. Мне 27 лет. Я хотел выступать в Европе, в Бундеслиге. Это очень высокий уровень. Да и в России я уже всего достиг. Был лучшим бомбардиром, лучшим футболистом сезона, становился чемпионом. Я завоевал все что было можно. Мне был нужен новый вызов. Если бы я остался, мне бы платили больше. Без сомнений. Другой клуб из России также был во мне заинтересован. И они тоже предлагали огромные деньги. Однако я четко решил, что хочу играть в Европе.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
14 июля в 06:30
Удачи Азмуну в Германии.
112910415
112910415
14 июля в 05:22
верной дорогой идёт товарищ !
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 04:32
В общем поступил правильно.
Gahi
Gahi
13 июля в 22:47
Действительно Сердар Азмун играя в Российских клубах добился всех трофеев, что были разыграны в РПЛ. И в каком бы клубе он не играл в "Рубине", "Ростове" или в "Зените" он оставил яркий след в каждом из этих клубов. Старался играть на поле, а не отбывать номер, помимо атакующих обязанностей всегда отрабатывал в обороне, помогал в защите. Для форварда это очень важное качество, особенно сейчас в современном футболе. И то что Азмун выбрал новый вызов, а не деньги говорит о его желании проявить себя в новом чемпионате. Переход его в зимние трансферное окно скорее всего стало правильным решением. За этот промежуток времени Сердар смог восстановиться от травм и прочувствовать интенсивность игры Бундеслиги, который на порядок выше интенсивности в РПЛ. Думаю что он сделал правильные выводы из того короткого опыта, чтобы поработать над своей физической формой и подтянуть его до уровня Бундеслиги со своим личным тренером по физподготовке. Ну и конечно бороться за место в стартовом составе, а для этого нужна стабильность и результативность в каждом матче. Возможно новый сезон для Азмуна сложиться более удачно как в клубе, так и в сборной Ирана которая попала на чемпионат мира и где он является основным форвардом команды. Удачи
A.S.A
A.S.A
13 июля в 21:56
Уровень Бундеслиги в разы сильнее РПЛ и там придется пахать в несколько раз больше,чтоб добиться чего то.... Азмун трудяга, думаю все у него получится во втором сезоне
stanichnik
stanichnik
13 июля в 21:49
В России Азмун уже всего добился, а в Германии пока даже места в основном составе не добился, выходя чаще всего на замену в проведённых девяти матчах за Байер и забив всего в них только один мяч. Но может предстоящий сезон будет более успешным. Удачи Сердару и без травм.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 июля в 21:34
Ну да, от алиментов по другому хрен убежишь
нечитайло
нечитайло
13 июля в 21:07
Сидеть на одном месте тоже не комильфо
sihafazatron
sihafazatron
13 июля в 20:58
Правильно сделал, что ушел
sf52qfe9ktnu
sf52qfe9ktnu
13 июля в 20:56
Желаем удачи
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