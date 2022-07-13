Милошевич: «„Зенит“ работает больше и лучше, чем другие клубы»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Югославии Саво Милошевич полагает, что новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович может добиться успеха с московским клубом.
Я действительно не вижу причин, почему «Зенит» доминирует в России на протяжении стольких лет. Это даже нечестно, ха-ха. Однако очевидно, что они работают больше и лучше, чем другие клубы. Дело не в деньгах, там хорошая структура и стабильность.
Верю, что Славиша создаст конкуренцию «Зениту». Он современный специалист, который знает многое о футболе. Настоящий эксперт своего дела. Он сделает в «Динамо» много хорошего и уверен, что поможет клубу добиться успехов.
Вторая - прекрасная купюра владельцев остальных клубов...
В чём отличие ???
В сезонах 2012/13, 2013/14, 2015/16 - ЦСКА не был богаче Зенита...
И это не мешало ему чемпионить...
Может логичней было бы не списывать всё на превосходство в бюджете - а просто лучше и больше работать...???
Как говорит Милошевич....
Вторая - прекрасная купюра владельцев остальных клубов...
В чём отличие ???
В сезонах 2012/13, 2013/14, 2015/16 - ЦСКА не был богаче Зенита...
И это не мешало ему чемпионить...
Может логичней было бы не списывать всё на превосходство в бюджете - а просто лучше и больше работать...???
Как говорит Милошевич....