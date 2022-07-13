Милошевич: «„Зенит“ работает больше и лучше, чем другие клубы»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Югославии полагает, что новый главный тренер «Динамо» может добиться успеха с московским клубом.

Я действительно не вижу причин, почему «Зенит» доминирует в России на протяжении стольких лет. Это даже нечестно, ха-ха. Однако очевидно, что они работают больше и лучше, чем другие клубы. Дело не в деньгах, там хорошая структура и стабильность.

Верю, что Славиша создаст конкуренцию «Зениту». Он современный специалист, который знает многое о футболе. Настоящий эксперт своего дела. Он сделает в «Динамо» много хорошего и уверен, что поможет клубу добиться успехов.