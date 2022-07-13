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Милошевич: «„Зенит“ работает больше и лучше, чем другие клубы»

13 июля 2022, 21:27

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Югославии Саво Милошевич полагает, что новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович может добиться успеха с московским клубом.

Я действительно не вижу причин, почему «Зенит» доминирует в России на протяжении стольких лет. Это даже нечестно, ха-ха. Однако очевидно, что они работают больше и лучше, чем другие клубы. Дело не в деньгах, там хорошая структура и стабильность.

Верю, что Славиша создаст конкуренцию «Зениту». Он современный специалист, который знает многое о футболе. Настоящий эксперт своего дела. Он сделает в «Динамо» много хорошего и уверен, что поможет клубу добиться успехов.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 23:57, ред.
Первая - ужасная купюра злого Газпрома...
Вторая - прекрасная купюра владельцев остальных клубов...
В чём отличие ???


В сезонах 2012/13, 2013/14, 2015/16 - ЦСКА не был богаче Зенита...
И это не мешало ему чемпионить...
Может логичней было бы не списывать всё на превосходство в бюджете - а просто лучше и больше работать...???
Как говорит Милошевич....
ZIBO rock
ZIBO rock
13 июля в 23:04
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 июля в 23:03
    На народные деньги , которых немеряно, можно любую структуру построить.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    13 июля в 22:15
    Складывается впечатление,что газпром-медиа,обьявила конкурс на лучший прогиб.
    sv_1969
    sv_1969
    13 июля в 22:09
    Нет слов!
    pomor45
    pomor45
    13 июля в 21:37
    Причём тут футбол?
    Шуnя771
    Шуnя771
    13 июля в 21:36
    Повторите пожалуйста. помммеееедлеееннее!)
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