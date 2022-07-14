Мележиков: «Каттани оставил за собой базу, он проделал огромную работу»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу Луки Каттани на посту спортивного директора клуба, который он накануне покинул.

Что касается консультации, нам ничего не мешает. Мы с Лукой об этом говорили, мы остаёмся в постоянном контакте. Лука, уходя, оставил за собой определённую базу тех результатов, достигнутых в работе. Огромная работа проведена всем коллективом и Лукой в том числе. По рисковым позициям есть шорт-лист. Мы продолжаем держать на контроле некоторых футболистов, предложенных Лукой. Ну а дальше в зависимости от ситуации мы всегда будем в диалоге.

Позиция центрального защитника? В том числе у Каттани были предложения по этой позиции.