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Мележиков: «Каттани оставил за собой базу, он проделал огромную работу»

14 июля 2022, 15:08

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу Луки Каттани на посту спортивного директора клуба, который он накануне покинул.

Что касается консультации, нам ничего не мешает. Мы с Лукой об этом говорили, мы остаёмся в постоянном контакте. Лука, уходя, оставил за собой определённую базу тех результатов, достигнутых в работе. Огромная работа проведена всем коллективом и Лукой в том числе. По рисковым позициям есть шорт-лист. Мы продолжаем держать на контроле некоторых футболистов, предложенных Лукой. Ну а дальше в зависимости от ситуации мы всегда будем в диалоге.

Позиция центрального защитника? В том числе у Каттани были предложения по этой позиции.

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Все комментарии
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 01:28
Кто то заметил эту работу?
makkie
makkie
14 июля в 18:00
Ушёл профи, остались Мележиков и Ребров. Несерьёзно...
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 15:58
Результаты видим на табло и в турнирной таблице.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 15:11
Если он такой хороший,пусть бы и дальше работал!
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