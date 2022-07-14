Алаев рассказал, что помешало организации Кубка лиги

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему было принято решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.

На данный момент партнёром Кубка России является БетСити. Названия потенциальных партнеров вы знаете. Уверен, что в первую очередь после обновления Кубка России, мы проведём переговоры с БетСити, а потом уже будем решать. Надо уважать действующего партнера. Мы с БетСити прошли большой путь. Контракт с ними действует ещё год. Есть потенциальные партнеры, которые хотят стать спонсором обновлённого Кубка России. Но в первую очередь, мы проведём переговоры с БетСити.

Новый турнир в лице Кубка лиги пришлось бы согласовывать с силовыми ведомствами, партнёрами и так далее. Главный плюс Кубка России — он уже согласован, переговоры о новом формате гораздо легче проводить в разрезе турнира, который уже согласован.