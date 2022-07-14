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ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Алаев рассказал, что помешало организации Кубка лиги

14 июля 2022, 14:33

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему было принято решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.

На данный момент партнёром Кубка России является БетСити. Названия потенциальных партнеров вы знаете. Уверен, что в первую очередь после обновления Кубка России, мы проведём переговоры с БетСити, а потом уже будем решать. Надо уважать действующего партнера. Мы с БетСити прошли большой путь. Контракт с ними действует ещё год. Есть потенциальные партнеры, которые хотят стать спонсором обновлённого Кубка России. Но в первую очередь, мы проведём переговоры с БетСити.

Новый турнир в лице Кубка лиги пришлось бы согласовывать с силовыми ведомствами, партнёрами и так далее. Главный плюс Кубка России — он уже согласован, переговоры о новом формате гораздо легче проводить в разрезе турнира, который уже согласован.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 22:36
Всё знают что помешало. Помешало выступление Тины о прекращении договорных обязательств. Газпром медеия и не медия решают всё за всех.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
14 июля в 15:20
Джентльмены, я возможно не правильно понял слова данного г-на Алаева, но все таки. Алаев говорит, что они не стали делать кубок Лиги, потому что его надо согласовывать с силовиками партнерами и т.д.? Т.е. он сказал, что для того, чтобы кубок появился, ЕМУ и его департаменту пришлось бы поработать??? Это сюр какой-то, дайте мне леща если я прав... Ей богу, я перестаю понимать процессы в нашем футболе
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 июля в 14:37
Ещё и ку бок России изуродуют.
Гость
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