«Ман Юнайтед» достиг полного соглашения с «Барсой» по трансферу де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Манчестер Юнайтед» после очередных переговоров достиг полного соглашения с «Барселоной» по Френки де Йонгу. Сумма сделки — 85 миллионов евро. Гарантированная выплата составляет около 75 миллионов евро плюс бонусы.
Осталось уладить личные условия контракта, поскольку приоритетом Фрэнки является остаться в «Барселоне».
Ранее президент «Барсы» заявил, что клуб не собирается продавать де Йонга.
Все-таки Де Йонга перепробовали на разных позициях, а оптимальной не нашлось. Ни Бускетс, ни Хави, ни Иньеста. Возможно у Тен Хага найдет себя.
Куман по другому смотрел на футбол, а для перестройки у Барсы не было средств.
Мне вот кажется Барсе подошел бы Эмери.
Севилья играла в короткий пас и хорошо прессинговала, особенно это было заметно в Вильярреале. Но дадут ему время в Барсе, да и защиту он будет менять.
Прессинг и контроль мяча сочетаются, но они не всегда могут быть взаимосвязаны. Хотя Барселона Пепа прессинговала и Бускетс играл важную роль в разрушении, а сейчас Бускетс возрастной.
Все-таки Де Йонга перепробовали на разных позициях, а оптимальной не нашлось. Ни Бускетс, ни Хави, ни Иньеста. Возможно у Тен Хага найдет себя.
Куман по другому смотрел на футбол, а для перестройки у Барсы не было средств.
Мне вот кажется Барсе подошел бы Эмери.
Севилья играла в короткий пас и хорошо прессинговала, особенно это было заметно в Вильярреале. Но дадут ему время в Барсе, да и защиту он будет менять.
Прессинг и контроль мяча сочетаются, но они не всегда могут быть взаимосвязаны. Хотя Барселона Пепа прессинговала и Бускетс играл важную роль в разрушении, а сейчас Бускетс возрастной.
Продажа голландца - чуть ли не единственное правильное трансферное решение Лапорты во второе его пришествие.
Продажа голландца - чуть ли не единственное правильное трансферное решение Лапорты во второе его пришествие.