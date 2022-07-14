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«Ман Юнайтед» достиг полного соглашения с «Барсой» по трансферу де Йонга

14 июля 2022, 16:29

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Манчестер Юнайтед» после очередных переговоров достиг полного соглашения с «Барселоной» по Френки де Йонгу. Сумма сделки — 85 миллионов евро. Гарантированная выплата составляет около 75 миллионов евро плюс бонусы.

Осталось уладить личные условия контракта, поскольку приоритетом Фрэнки является остаться в «Барселоне».

Ранее президент «Барсы» заявил, что клуб не собирается продавать де Йонга.

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Все комментарии
kyxy
kyxy
14 июля в 23:24
Есть логика кессье закрыл позицию же йонга
kyxy
kyxy ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 23:23
Хотят Бернардо Сильва
Incredulous
Incredulous
14 июля в 19:50
Зря они де Йонга отдают, помню в самые тяжелые времена для Барсы, именно он во многих матчах делал результат.
STVA 1
STVA 1 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
14 июля в 19:39
Сейчас многое будет зависеть от Кессие!Сможет ли он подвинуть Бускетса!?
3ton
3ton ответ A.S.A (раскрыть)
14 июля в 18:54
Бартомеу было безразлично кого покупать и подходит он Барселоны.
Лапорта умеет вести бизнес .
Тогда тоже думали , кого покупает, а купил ещё Роналдинью .
NOVA
NOVA
14 июля в 18:54, ред.
хорошие игроки уходят из барсы, остаются только "избранные"!! но лучше уж мю, чем барся!!
3ton
3ton
14 июля в 18:52
полузащитников у Барселоны хватает , а вот на других позициях проблемы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 18:38
Прихоть и трансферный карт-бланш Тен Хага.
Птица Феникс
Птица Феникс
14 июля в 18:38
для Барсы это потеря
Elliada
Elliada ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
14 июля в 18:35
за интер
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 18:34
Это не показатель, за Лукаку 100 дали и что..
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 июля в 18:32
если он такой никчемный, за что 85 млн?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 18:20, ред.
Де Йонг не ключевой игрок, а самая главная проблема Барселоны в середине поля. Пользы от него нет уж 2 сезона кряду. Наоборот: он полностью потерял игровой тонус и взаимопонимание со своими товарищами в поле. Никакой остроты в созидании и развитии атак от него не исходит. В единоборствах слаб, бесхарактерен и крайне медлителен, что приводит к частым потерям мяча по его вине.

Продажа голландца - чуть ли не единственное правильное трансферное решение Лапорты во второе его пришествие.
Agamaga........
Agamaga........
14 июля в 18:08
Не могу сказать, что Френки прям заиграл в Барселоне, но не хочет он уходить в клуб уровня ЛЕ. Одно дело, когда ты вылетаешь из ЛЧ, заняв 3 место попадаешь в ЛЕ, другое дело по итогу сезона клуб оказывается там.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
14 июля в 18:06, ред.
Позиции все-таки разные у Де Йонга и Рафиньи, но на кого заменят на этой позиции.

Все-таки Де Йонга перепробовали на разных позициях, а оптимальной не нашлось. Ни Бускетс, ни Хави, ни Иньеста. Возможно у Тен Хага найдет себя.

Куман по другому смотрел на футбол, а для перестройки у Барсы не было средств.
Мне вот кажется Барсе подошел бы Эмери.

Севилья играла в короткий пас и хорошо прессинговала, особенно это было заметно в Вильярреале. Но дадут ему время в Барсе, да и защиту он будет менять.

Прессинг и контроль мяча сочетаются, но они не всегда могут быть взаимосвязаны. Хотя Барселона Пепа прессинговала и Бускетс играл важную роль в разрушении, а сейчас Бускетс возрастной.
STVA 1
STVA 1
14 июля в 17:39
Думаю Френки заиграет ещё лучше у Тен Хаага! А вот чё у Барсы в центре будет одному Богу известно((
Неэгоист
Неэгоист
14 июля в 17:32
Гелевый Де Йонгу : Мне б твои проблемы и возраст. А так у меня только семейные...
Elliada
Elliada
14 июля в 17:21
На мой взгляд, Барселона не знает чего хочет. С одной стороны они распродают всё, чтобы купить игроков (Рафинью, Дембеле, возможно Левандовски) для завоевания трофеев, с другой стороны продают ключевого игрока Де Йонга, чтобы заработать денег для погашения долгов. Что из этого выйдет? Ничего хорошего.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 16:52, ред.
Теперь надо самого де Йонга уговорить, он явно не горит желанием идти в мю. придется баблом завлекать
Ironigor
Ironigor
14 июля в 16:48
На мой субъективный взгляд, что для Барсы это потеря .
A.S.A
A.S.A ответ allemz (раскрыть)
14 июля в 16:40
Тадич староват, а вот Зиеш и Антони могут))
A.S.A
A.S.A
14 июля в 16:38
Променять Френки де Йонга на Рафинью на мой взгляд такое себе усиление....продают голландца за 75, а бразильца берут за 58....единственная выгода это финансы....а как заиграет бразилец это еще неизвестно.....надеюсь тут Каталонцы не промахнутся, как это было с Гризманом, Коутиньо и прочие
Ну а МЮ собирает у себя мини Аякс....де Йонг, Мартинес, еще Антони под вопросом....
allemz
allemz
14 июля в 16:36
Кто там следующий?)
Зиеш?) Антони?) Тадич?)
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