Тухель отказался от трансфера Роналду в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался от трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Агент португальца Жорже Мендеш провел переговоры с владельцем «Челси» Тоддом Боэли, но окончательное решение оставалось за Тухелем.
«Челси» сосредоточится на других сделках. Тухель не заинтересован в подписании контракта с Криштиану.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов потратить на трансфер Роналду 300 млн евро.
Нам бы такого мотиватора или хотя бы тащера в больших матчах, Артем!
Нам бы такого мотиватора или хотя бы тащера в больших матчах, Артем!
А Кукурелью точно надо подписывать, сколько лет уже без номинального ЛЗ на одном Зинченко можно выезжать?
А Кукурелью точно надо подписывать, сколько лет уже без номинального ЛЗ на одном Зинченко можно выезжать?
Про Ювентус можно сказать что Аллегри ушел из-за смены вектора игры и управления команды (так как Аллегри хотел влиять на трансферы). По слухам Аллегри вроде ушел из-за Роналду и Аллегри не хотел этого трансфера, но в тот же момент у них были хорошие отношения. Но факт остаётся фактом что Юве хуже прессинговал при Роналду, а ведь Серия А стоит на 2 месте по прессингу после Ла Лиги. Возможно смена курса с контратакующего на атакующий повлиял на переход Роналду, но проблема была в том что нужно было больше таких игроков как Коста или Куадрадо при сохранении стиля Аллегри, так как они больше командные игроки.
Про Ювентус можно сказать что Аллегри ушел из-за смены вектора игры и управления команды (так как Аллегри хотел влиять на трансферы). По слухам Аллегри вроде ушел из-за Роналду и Аллегри не хотел этого трансфера, но в тот же момент у них были хорошие отношения. Но факт остаётся фактом что Юве хуже прессинговал при Роналду, а ведь Серия А стоит на 2 месте по прессингу после Ла Лиги. Возможно смена курса с контратакующего на атакующий повлиял на переход Роналду, но проблема была в том что нужно было больше таких игроков как Коста или Куадрадо при сохранении стиля Аллегри, так как они больше командные игроки.