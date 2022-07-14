Тухель отказался от трансфера Роналду в «Челси»

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14 июля 2022, 14:24

Главный тренер «Челси» отказался от трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» . Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Агент португальца Жорже Мендеш провел переговоры с владельцем «Челси» Тоддом Боэли, но окончательное решение оставалось за Тухелем.

«Челси» сосредоточится на других сделках. Тухель не заинтересован в подписании контракта с Криштиану.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов потратить на трансфер Роналду 300 млн евро.