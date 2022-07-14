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Тухель отказался от трансфера Роналду в «Челси»

14 июля 2022, 14:24

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался от трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Агент португальца Жорже Мендеш провел переговоры с владельцем «Челси» Тоддом Боэли, но окончательное решение оставалось за Тухелем.

«Челси» сосредоточится на других сделках. Тухель не заинтересован в подписании контракта с Криштиану.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии готов потратить на трансфер Роналду 300 млн евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
14 июля в 23:14
Рон велик но его Эго ещё более велико! Скажу крамольную вещь , но если бы Рон засунул своё Эго в одно место то он мог в том же МЮ играть до 40 спокойно и быть системообразующим игроком в схеме тен Хаага!Спросите как ? А очень просто !!! Обладая классным пасом и ударом , он мог отодвинуться в глубь и играть из глубины под нападающими. Также думаю что с его здоровьем он мог спокойно участвовать в командном прессинге ! Конечно на этой позиции играет Бруно , но в принципе его можно отодвинуть чуть назад! Но все упирается в желание Рона и его Эго! Всем Добра!
Zhgoon
Zhgoon
14 июля в 22:59
Игрок топовый. Просто еще и величие бьет ключом, поэтому Тухель не хочет себе второй ПСЖ, когда у него все неплохо получается.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 20:12
Пойми ты наконец! Забивать не должен "кто-то", если команда - топ, если она максимально структурирована и претендует на титулы! Да, бывают исключения и футбол не без голов от хавов и дефов..., но это не должно быть системой!
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 июля в 20:07
До него кто-то же забивал, раз 2-е место заняли и до финала ЛЕ дошли. Ливерпулю кто-то 4 мяча забил
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 20:04, ред.
Если уйдён Рон, мож. и раньше уволят, поскольку в МЮ забивать НЕКОМУ... и голландец как никто другой об этом знает!
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 июля в 20:02
Ну да. В ноябре и Тен Хага начнут называть физруком и уволят.
112910415
112910415
14 июля в 19:22
не будет больше больших клубов ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Бык без трезубца (раскрыть)
14 июля в 19:14, ред.
Про модного и таких как он. Если у команды есть забивной форвард, то её игроки не просто должны, а обязаны (!) на него играть..., если они, как говорит Анчелотти, - не идиоты... Боруссия - Холланд; Бавария - Левандовский; Реал - Бензема; ПСЖ - Мбаппе; МЮ - Роналду... и т.д. Ну а все разговоры про "эгоизм" отдельных личностей - жалкое пение хейтерков и тех, для кого футбол не игра, а средство выплеска собственных отрицательных эмоций. Это первое.

Второе. Бардак и рассинхрон линий у МЮ - не проблема Роналду, а проблема тренера, неумеющего выстроить игровые связки и сбалансировать эти линии как внутри, так и меж. собой.

И третье. Аллегри не ушёл а его вышвырнули, когда он на ровном месте у себя в Турине прос*рал Аяксу три года назад в 1/4 ЛЧ, дав до этого отдохнуть основе в нац. чемпе, в связи с чем последняя, после уик энда, так и не смогла собраться в матче с голландцами.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 июля в 19:01
Нужно все таки сказать что в МЮ хотели Конте, но Роналду был против. В итоге Тоттенхэм в ЛЧ, а МЮ в ЛЕ. И кому он сделал плохо. Конечно любой тренер задумается, а помимо этого еще и зарплата. Я уже не говорю что команда плохо прессингует после перехода в МЮ. Все свелось к личной стате, а это не всегда выгодно другим клубам, нужно что-то предложить клубу. Например остаться в МЮ и при Тен Хаге реанимировать отношение.
Про Ювентус можно сказать что Аллегри ушел из-за смены вектора игры и управления команды (так как Аллегри хотел влиять на трансферы). По слухам Аллегри вроде ушел из-за Роналду и Аллегри не хотел этого трансфера, но в тот же момент у них были хорошие отношения. Но факт остаётся фактом что Юве хуже прессинговал при Роналду, а ведь Серия А стоит на 2 месте по прессингу после Ла Лиги. Возможно смена курса с контратакующего на атакующий повлиял на переход Роналду, но проблема была в том что нужно было больше таких игроков как Коста или Куадрадо при сохранении стиля Аллегри, так как они больше командные игроки.
cgzwjbs2b4wa
cgzwjbs2b4wa
14 июля в 18:36
Агенту лишь бы получить подписной бонус.
Василий 50
Василий 50
14 июля в 18:35
Роналду - головная боль для любого тренера.
Agamaga........
Agamaga........
14 июля в 18:02
Челси не хочет играть в ЛЕ в следующем сезоне, поэтому - ОТКАЗ. Верное решение! Кому в любви признавался, пусть за них играет дальше.
Неэгоист
Неэгоист ответ Locomotive Breath (раскрыть)
14 июля в 17:44
Клуб попроще не удовлетворит его эгоистичные аппетиты по зарплате, а в МЮ придется играть там, куда он его завел - в ЛЕ... Теперь все это называется футбольным цугцвангом...
Неэгоист
Неэгоист
14 июля в 17:40
Отдельные личности год назад втирали, что переход гелевого затмил переход Месси... Ну-ну... Смешно до безобразия...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
14 июля в 16:56
37 лет человеку. На лавку сам не пойдёт. Так что прямая дорога или в клуб попроще, или в МЮ оставаться.
амурец
амурец ответ Gelious (раскрыть)
14 июля в 16:50
Холанд заиграет везде, но не при Пепе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
14 июля в 16:42, ред.
ага..., и всех их меняли по щелчку португальца за полным непротивлением сторон...
ZIBO rock
ZIBO rock
14 июля в 16:34
Зря! Лично мне было бы интересно посмотреть!
Gelious
Gelious ответ allemz (раскрыть)
14 июля в 16:18
Есть же адекватные фанаты у Сити...
Интересно, станет ли Холланд из таких тащеров. Пожалуй, и правда последнее, чего МанСити не хватает сейчас. Придется балансировать между эгоизмом и желанием Пепа сделать из всех игроков винтики
Carl Lewis
Carl Lewis
14 июля в 16:12
Уже не нужен - это факт.
Elliada
Elliada
14 июля в 16:04
Тухель дорожит своим местом. При Роналду в Ювентусе за 3 года 3 тренера поменялось, в МЮ за 1 год 3 тренера
нечитайло
нечитайло
14 июля в 16:01
Мы сами с усами
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 15:55
Возьмешь, а потом бодайся с ним за авторитет.
STVA 1
STVA 1
14 июля в 15:32
Не нужен он им!Это понятно было!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
14 июля в 15:19
Как видишь новость про Роналду, так сразу вспоминаешь старый анекдот, который актуален для него сейчас:

- Софочка, Вы не замужем???
- Нет! !
- А почему???
- Да не знаю… и пробуют... и хвалят… А не берут!

Все идет к тому, что он останется без ЛЧ в этом сезоне.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
14 июля в 15:15
Все четко расписал!!!
Там только Брайтон цену ломит, ну может договорятся как-то. а то 55-60, о которых пишут, уж больно жирно будет.
А с нормальным напом и лз может и лч уж покорится))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
14 июля в 15:10, ред.
Зину лучше на банке оставить, я бы не продавал его. Он как бы и играет, неплохо выполняя рядовые задачи на поле, но и ключевые фейлы на его совести. К примеру, упустил Хаверца в финале ЛЧ и голы Реала с его фланга. Уокер не вовремя вылетел, будто специально так с Сити в ЛЧ, что-то должно помешать. Вижу украинца как игрока с банки, в малозначимых турнирах - отличный и дешевый игрок!

А Кукурелью точно надо подписывать, сколько лет уже без номинального ЛЗ на одном Зинченко можно выезжать?
Wolverhampton
Wolverhampton
14 июля в 15:05
Разумное решение.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
14 июля в 15:03
Да интересно будет)) А про Артету прям в точку, вот только читал, что вроде арсенал Зиной интересуется)) Ну, а сити Кукарельей или как там его, из брайтона
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 15:01
Ну без Роналду Челси не убить !
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