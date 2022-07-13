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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему контракт с Семаком продлён на 3 года

13 июля 2022, 16:07

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о заключении нового соглашения с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

Это очень важное и положительное событие для нашего клуба. Не все знают, что по действующему договору клуб реализовал опцион продления на один год, то есть в начале сезона действовал продлённый контракт. Но одновременно мы разговаривали и вели переговоры с Сергеем Богдановичем не просто о продлении, а о заключении нового трёхлетнего контракта. Что мы сегодня и сделали. Это соглашение включает юбилейный сезон-2024/2025. И все условия согласованы. Очень рад. Переговоры шли, как и предыдущие с Сергеем Богдановичем, легко и профессионально. Завершились тем, чем все хотели.

Этот срок позволяет тренеру быть уверенным в том, что у него достаточно времени для работы. После окончания первого тренерского цикла, который занял четыре сезона, совместно решили, что наилучшим вариантом будет продление на три года.

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:26
Этот срок позволяет тренеру быть уверенным в том, что у него достаточно времени для работы.
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В работе тренера, никогда и ни в чём нельзя быть уверенным......в любой момент можно лишиться должности
виктор бочарников
виктор бочарников
13 июля в 22:21
Тут-то как раз все понятно, всех все устраивает,проект работает,результат есть,господин Медведев набивает татаху, всё хорошо, ничего менять не надо.
морозз
морозз
13 июля в 20:42
Семак всегда сдержан и не выставляет большие требования по деньгам личного контракта! Поэтому он устраивает Миллера полностью!
1 984
1 984
13 июля в 18:08, ред.
Тут всё просто - в еврокубках Зенит не скоро сможет облажаться, а в чемпионате России с возможностями ГазПрёма тренер не нужен.
s2rf27gckjsn
s2rf27gckjsn
13 июля в 16:16
Всё понятно удачи...
Маг_тм
Маг_тм
13 июля в 16:10
Если говорить проще, то контракт продлен потому-что на данный момент, и еще как минимум 2-3 года не будет разницы какой тренер возглавляет Зенит, клуб все равно не участвует в еврокубках, а в чемпионате нет конкурентов.
e75gppjf45eq
e75gppjf45eq
13 июля в 16:08
Логика понятна
Гость
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