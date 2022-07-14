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«Химки» арендовали Ломовицкого у «Рубина»

14 июля 2022, 19:38

Пресс-служба «Химок» объявила об аренде полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого.

Футбольные клубы «Химки» и «Рубин» договорились об аренде полузащитника Александра Ломовицкого. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

«Химки» арендовали Ломовицкого у «Рубина»

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протон
протон
15 июля в 00:13
И этот пассажир у нас играл в отборе в ЛЧ с ПАОКом в Салонниках... И с Бенфикой..

Вот так Леонид боролся за ЛЧ и финансовые возможности, которая она даёт..
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 19:47
Для Химок - отличный вариант!
Гость
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