«Химки» арендовали Ломовицкого у «Рубина»

Пресс-служба «Химок» объявила об аренде полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого.
Футбольные клубы «Химки» и «Рубин» договорились об аренде полузащитника Александра Ломовицкого. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Пресс-служба «Химок» объявила об аренде полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого.
Футбольные клубы «Химки» и «Рубин» договорились об аренде полузащитника Александра Ломовицкого. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
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Вот так Леонид боролся за ЛЧ и финансовые возможности, которая она даёт..