Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Клопп: «Вы критикуете Нуньеса всего за одну игру. Это смешно»

16 июля 2022, 08:38

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал новобранца Дарвина Нуньеса.

Вы критикуете его только за одну игру. Для меня это просто смешно, мы не можем воспринимать такие вещи всерьез.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к игре уругвайца в товарищеском матче с МЮ.

Все новости
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Слухи«Рома» нацелилась на трансфер Байи из «Ман Юнайтед»
Вчера, 19:40
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
16 июля в 10:23
Да норм, человек еще не адаптировался и не освоился в новой команде. Каких чудес от него ждали?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 10:02
Может в этом сезоне игра попрёт!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 июля в 09:54
Юрген Клопп пошутил, что Дарвина Нуньеса «чуть не убили» его новые товарищи по команде после яркого первого матча за «Ливерпуль».

Нуньес, прибывший летом из «Бенфики», отыграл последние полчаса, когда «красные» проиграли «Манчестер Юнайтед» в Бангкокском кубке века в Таиланде.

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп защитил Дарвина Нуньеса после того, как он подвергся критике в сети за промах в предсезонном поражении от «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

Для Нуньеса это был неофициальный дебют, о котором нужно забыть. Весь сезон впереди, будут официальные матчи - Ливерпуль - МЮ и МЮ - Ливерпуль. Еще забьет, и не один. Так что - с закрытыми ртами.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 09:07
Психологический трюк, который сработал на 100%.

Моуринью проработал с Модричем всего один сезон (2012/13), но этого было достаточно, чтобы хорват стал одним из любимых игроков Жозе.


В одном из матчей (по воспоминаниям Модрича, это была игра с «Депортиво») заметно раздраженный Моуринью в перерыве раскритиковал игру Модрича:

«Лука, что это такое? Ты играешь как пятидесятилетний Зидан!»

Хорват замечание Моура оценил:

«Я понял, чего он хотел. Технически я играл хорошо, но не было нужного ритма, ускорения. Моуринью настаивал на агрессивной, очень интенсивной игре, постоянном беге с мячом и без него. Для меня это сравнение с Зиданом было даже приятно. И эффективно, потому что это задело».
===================================
Юрген, проверни с ним вот такой психологический трюк.
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 08:45
Интересно будет посмотреть на него в оф.матчах. а товарняк- это товарняк)
Шуnя771
Шуnя771
16 июля в 08:39
Смеёмся все вместе?
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 08:39
Время покажет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 