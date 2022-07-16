Клопп: «Вы критикуете Нуньеса всего за одну игру. Это смешно»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал новобранца Дарвина Нуньеса.
Вы критикуете его только за одну игру. Для меня это просто смешно, мы не можем воспринимать такие вещи всерьез.
Некоторые эксперты скептически отнеслись к игре уругвайца в товарищеском матче с МЮ.
Нуньес, прибывший летом из «Бенфики», отыграл последние полчаса, когда «красные» проиграли «Манчестер Юнайтед» в Бангкокском кубке века в Таиланде.
Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп защитил Дарвина Нуньеса после того, как он подвергся критике в сети за промах в предсезонном поражении от «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.
Для Нуньеса это был неофициальный дебют, о котором нужно забыть. Весь сезон впереди, будут официальные матчи - Ливерпуль - МЮ и МЮ - Ливерпуль. Еще забьет, и не один. Так что - с закрытыми ртами.
Нуньес, прибывший летом из «Бенфики», отыграл последние полчаса, когда «красные» проиграли «Манчестер Юнайтед» в Бангкокском кубке века в Таиланде.
Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп защитил Дарвина Нуньеса после того, как он подвергся критике в сети за промах в предсезонном поражении от «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.
Для Нуньеса это был неофициальный дебют, о котором нужно забыть. Весь сезон впереди, будут официальные матчи - Ливерпуль - МЮ и МЮ - Ливерпуль. Еще забьет, и не один. Так что - с закрытыми ртами.
Моуринью проработал с Модричем всего один сезон (2012/13), но этого было достаточно, чтобы хорват стал одним из любимых игроков Жозе.
В одном из матчей (по воспоминаниям Модрича, это была игра с «Депортиво») заметно раздраженный Моуринью в перерыве раскритиковал игру Модрича:
«Лука, что это такое? Ты играешь как пятидесятилетний Зидан!»
Хорват замечание Моура оценил:
«Я понял, чего он хотел. Технически я играл хорошо, но не было нужного ритма, ускорения. Моуринью настаивал на агрессивной, очень интенсивной игре, постоянном беге с мячом и без него. Для меня это сравнение с Зиданом было даже приятно. И эффективно, потому что это задело».
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Юрген, проверни с ним вот такой психологический трюк.
Моуринью проработал с Модричем всего один сезон (2012/13), но этого было достаточно, чтобы хорват стал одним из любимых игроков Жозе.
В одном из матчей (по воспоминаниям Модрича, это была игра с «Депортиво») заметно раздраженный Моуринью в перерыве раскритиковал игру Модрича:
«Лука, что это такое? Ты играешь как пятидесятилетний Зидан!»
Хорват замечание Моура оценил:
«Я понял, чего он хотел. Технически я играл хорошо, но не было нужного ритма, ускорения. Моуринью настаивал на агрессивной, очень интенсивной игре, постоянном беге с мячом и без него. Для меня это сравнение с Зиданом было даже приятно. И эффективно, потому что это задело».
===================================
Юрген, проверни с ним вот такой психологический трюк.