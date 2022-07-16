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«Бавария» и «Барселона» согласовали трансфер Левандовского

16 июля 2022, 07:37

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски продолжит карьеру в «Барселоне».

Мюнхенцы сообщили каталонцам, что приняли их предложение о трансфере. Достигнуто соглашение между всеми сторонами.

Уже в самое ближайшее время поляк пройдет медосмотр для нового клуба.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июля в 21:53
Потому что у него аппетиты слишком. Только ПСЖ может себе позволить, ну и Челси наверное. А то что ломает игру, тут можно поспорить...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июля в 21:51
Потому что в ПСЖ не играют на его статистику. Там есть свой, на кого надо играть.
salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
17 июля в 16:29
Ну тогда он может ложится позади стенки, как
это делал гном в ПСЖ и ждать церемонию вручения.
Барса обзавелась 6-ю нападающими и ни одного
защитника. В матчах с Айнтрахтом, видно было,
какие мрачные перспективы у этой Барселоны.
Купив самовлюбленного пана, глупо надеяться на
успех.
протон
протон
16 июля в 19:41
В ЛаЛигу возвращается противостояние. На этот раз - двух старинных но лучших форвардов современности.
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
16 июля в 18:27
С кем путаешь меня? Я с самого начало говорил, что Барселоне он НУЖЕН! Я всегда говорил, что он сильнее Бензема. Я всегда говорил, что он единственный, кто способен за сезон забить 50 голов.
Переобуваются обычно мадридские. Хорошо Мбаппе по носу Переса щёлкнул!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
16 июля в 15:12, ред.
Дело не в том, какой Роберт человек (по мне так тоже дерь*овый), а в том, что у "роттен" Нагельсманн не тянет уровень ЛЧ. А без ЛЧ Левандовскому ЗМ не видать как своих ушей, ведь возраст, так сказать, подпирает... Говорю о ЛЧ, поскольку серебряная салатница у Мюнхена (даже без Левандовского) ещё лет 30 в кармане будет.
амурец
амурец ответ RoArt (раскрыть)
16 июля в 14:36
    Неэгоист
    Неэгоист
    16 июля в 14:18
    Посмотрим чё будет.. Но ЗМ ему не завоевать, время и удача ушли. Ну хоть на солнышке пятую точку вместе с женой погреет..
    salleeh
    salleeh
    16 июля в 13:42
    Ошибка Роберта очевидна. С понижением зарплаты перейти в клуб, где не факт, что на тебя будет играть
    вся команда, это серьезный просчет. Отработал бы
    контракт, проводили бы с почестями и остался бы в
    сердцах миллионов болельщиков. А теперь «Иуда»,
    ну не может быть успеха в делах у предателя. Нельзя
    пичкать команду одними звёздами, ПСЖ тому подтверждение… Роберт хороший футболист, но как
    человек, не очень…
    RoArt
    RoArt ответ Agamaga........ (раскрыть)
    16 июля в 12:48
    Как быстро ты переобулся )))
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    16 июля в 12:21
    фанатам Барселоны придётся переобуваться, ведь ни так давно они его называли "деревом", а теперь "топ" трансфер подъехал😁
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    16 июля в 11:58
    Лионель в 19 лет мотал Реал как хотел, а в 22 года Месси в руках золотой мяч держал! 😂
    А вот исследование на сегодняшний день показывает, что Месси лучший по реализации ударов за 5 последних сезонов, переход в ПСЖ только немного подпортил стату.
    Король среди игроков! Дортмунд - среди клубов!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    16 июля в 11:34
    Мюнхенцы ясно дали понять, что он им не нужен абсолютно!
    Он вообще стал никому не нужен, только мешает и ломает игру команды. Свои 20 голов пусть лучше забивает за МЮ в ЛЕ. Надеюсь вернётся к тренировкам, когда решит свои "семейные проблемы".
    Agamaga........
    Agamaga........
    16 июля в 11:30
    Отличная новость! Поляку на сегодняшний день равных нет, он единственный кто за последние несколько сезонов забивал 50 мячей за сезон. И Бавария поступила правильно отпустив легенду клуба - 375 матчей и 344 гола, если не ошибся в цифрах.
    Надеюсь он продолжит забивать столько же, сможет выиграть с Барсой Ла Лигу и ЛЧ, и заберёт наконец заслуженный ЗМ.
    А всякие Винипухи, бензины с приходом мощного форварда в Ла Лигу уйдут на второй план.
    Знатог
    Знатог
    16 июля в 11:20
    Одобрям. Давно пора попробовать на новом месте. И спутница довольна, хотела же в Испанию,
    sv_1969
    sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    16 июля в 09:42
      ОПС
      ОПС
      16 июля в 09:42
      Как говорится - дело сделано.
      STVA 1
      STVA 1
      16 июля в 09:40
      Посмотрим что покажет в Барсе!
      Elliada
      Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      16 июля в 09:14
      Ну да. Поэтому без Месси Барселона впервые за 20 лет не смогла выйти из группы ЛЧ и отправилась в ЛЕ
      Karkaz
      Karkaz
      16 июля в 09:14, ред.
      Правильно что отпустили. Интересно будет посмотреть на него в другом чемпионате, уверен покажет себя не плохо, хотя и ждать от него лучшего уровня не стоит, всё-таки возраст и нужна адаптация.

      А Бавария по сути ничего не потеряет, так как руководство во все времена плевала на ЛЧ, им важно каждый год выигрывать бундеслигу в одну калитку, и для местного чемпионата можно играть хоть вдесятером, по крайней мере без центрального нападающего. А вот для лиги чемпионов нужен более сильный состав на каждой позиции или сильный тренер, которого сейчас нет.
      Valdo Brunetti 9
      Valdo Brunetti 9 ответ nikoladolgov (раскрыть)
      16 июля в 09:02
      И обратно в плен)))
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ 3ton (раскрыть)
      16 июля в 08:52
      Не думаю))
      3ton
      3ton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      16 июля в 08:51
      Вы ошиблись темой 😂😂
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Michael Myers95 (раскрыть)
      16 июля в 08:51
      Давно понятно было, что Меську тащит вся Барселона.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      16 июля в 08:50, ред.
      25
      Винисиус сделал 25 goal-creating actions – дейсвтия, которые привели к голу. Сюда входят передачи, обводки и заработанные фолы, которые напрямую привели к голу. Бразилец – первый по этому показателю в Ла Лиге.

      5.69
      Еще одна метрика, отражающая величие прошедшего сезона Вини – shot-creating actions – действия, приведшие к удару.

      115
      Именно столько соперников обыграл Винисиус за 35 матчей. Разумеется, никто не сделал больше.

      14
      Бразилец 14 раз проверил оппонентов между ног – лучший результат в Ла Лиге.

      426
      Progressive carries отражает, сколько раз игрок протащил мяч к воротам соперника минимум на 5 ярдов (4,57 метра) или напрямую в штрафную площадь. Учитываются ведения мяча, начавшиеся с 40% поля соперника. Винисиус сделал 426 таких carries – невероятно.

      116
      Столько раз бразилец затащил мяч в финальную треть, снова больше всех в лиге.

      101
      101 раз Вини затащил мяч на дриблинге в штрафную площадь. Надо говорить, что никто не сделал больше?

      30
      Винисиус забил золотой мяч в финале Лиги Чемпионов, но он также участвовал и в созидании – тридцать передач под удар в ЛЧ. Тридцать!

      12
      12 действий, которые привели к голу в Лиге Чемпионов.

      54
      54 shot-creating actions.

      286
      Винисиус – важнейший элемент прессинга Реала, в ЛЧ бразилец сделал 286 прессинг-действий. Снова больше всех.

      46
      46 оппонентов обыграл Вини в Лиге Чемпионов. Ближайшие преследователи – Кингсли Коман, Луис Диас и Мо Салах (у всех 31).

      136
      Винисиус (136) обошел Месси (93) по progressive carries в Лиге Чемпионов.

      27
      Столько раз оппоненты фолили на бразильце в Лиге Чемпионов. Даже на Неймар фолили меньше.
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      Раз тема про клуб Ла Лиги, то посмотрите на эти цифры. Пацану всего лишь 22 года.
      3ton
      3ton
      16 июля в 08:48
      Вот и топовый ЦФ появился на пару лет
      Michael Myers95
      Michael Myers95
      16 июля в 08:46
      Персофан аргентинского карлика Эллиада что-то говорит о том, что Левандовски пропадет без Баварии, смешно. Как Месси пропал в ПСЖ, все видели - 6 голов за сезон в фермерской лиге
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      16 июля в 08:45
      Думаю, что скоро появится новость о том, что Криштиану Роналду переходит в Баварию.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      16 июля в 08:45
      Теперь стоит ожидать Роналду в Баварии)
      Bensurr
      Bensurr
      16 июля в 08:16
      Кто будет забивать в Баварии теперь? Ушел голеадор
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