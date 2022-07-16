«Бавария» и «Барселона» согласовали трансфер Левандовского

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски продолжит карьеру в «Барселоне».
Мюнхенцы сообщили каталонцам, что приняли их предложение о трансфере. Достигнуто соглашение между всеми сторонами.
Уже в самое ближайшее время поляк пройдет медосмотр для нового клуба.
А Бавария по сути ничего не потеряет, так как руководство во все времена плевала на ЛЧ, им важно каждый год выигрывать бундеслигу в одну калитку, и для местного чемпионата можно играть хоть вдесятером, по крайней мере без центрального нападающего. А вот для лиги чемпионов нужен более сильный состав на каждой позиции или сильный тренер, которого сейчас нет.
А Бавария по сути ничего не потеряет, так как руководство во все времена плевала на ЛЧ, им важно каждый год выигрывать бундеслигу в одну калитку, и для местного чемпионата можно играть хоть вдесятером, по крайней мере без центрального нападающего. А вот для лиги чемпионов нужен более сильный состав на каждой позиции или сильный тренер, которого сейчас нет.