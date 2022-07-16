«Бавария» и «Барселона» согласовали трансфер Левандовского

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16 июля 2022, 07:37

Форвард «Баварии» продолжит карьеру в «Барселоне».

Мюнхенцы сообщили каталонцам, что приняли их предложение о трансфере. Достигнуто соглашение между всеми сторонами.

Уже в самое ближайшее время поляк пройдет медосмотр для нового клуба.