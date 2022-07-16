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Стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе»

16 июля 2022, 00:47

«Ювентус» определился с заменой Матийсу де Лигту, если голландец покинет туринский клуб этим летом.

По данным источника, в шорт-листе «Ювентуса» находится защитник «Боруссии» Дортмунд Мануэль Аканджи.

Швейцарец рассчитывает покинуть «Боруссию» этим летом, однако мечтой защитника является играть за «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 08:58
Согласен с комментарием снизу.
Зачем он вообще выбрал Ювентус? На что он надеялся?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 июля в 07:32
Почему он выбрал Ювентус? Это была плохая идея...
sv_1969
sv_1969
16 июля в 05:27
Сомнительная замена
протон
протон
16 июля в 00:52
Может быть, что просто не его клуб, может в Баварии у него и получше сложится. Правда в "свой" клуб из того "Аякса" не попал более-менее никто.
Но это не повод снижать цену. 80 было бы очень хорошо. Защитников за сотню как-то не припоминаю.
jgmurbgmj8t4
jgmurbgmj8t4
16 июля в 00:49
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