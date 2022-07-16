Стало известно, кто может заменить де Лигта в «Ювентусе»

«Ювентус» определился с заменой Матийсу де Лигту, если голландец покинет туринский клуб этим летом.
По данным источника, в шорт-листе «Ювентуса» находится защитник «Боруссии» Дортмунд Мануэль Аканджи.
Швейцарец рассчитывает покинуть «Боруссию» этим летом, однако мечтой защитника является играть за «Манчестер Юнайтед».
Но это не повод снижать цену. 80 было бы очень хорошо. Защитников за сотню как-то не припоминаю.
Но это не повод снижать цену. 80 было бы очень хорошо. Защитников за сотню как-то не припоминаю.