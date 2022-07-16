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Митрюшкин — о смерти Ярцева и Козлова: «Двойной удар. Это шокирует»

16 июля 2022, 10:23

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин отреагировал на новость об уходе из жизни экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова и бывшего тренера красно-белых Георгия Ярцева.

Козлов был отличный парень! Всегда на позитиве! В дубле с ним пересекались. Все очень скорбим. Только наилучшие воспоминания о нем. Все в шоке. В последнее время не так много слышал о нем, но, конечно, я отлично помню его и буду помнить. Саша считалась одним из самых талантливых по своему возрасту. Выделялся своей техникой, скоростью. Наблюдал за ним. Когда я был в академии, он уже был в дубле, в основном составе, а в 17 лет уже в Лиге чемпионов играл. Это не просто так.

Потом вечером еще появилась информация о том, что ушел из жизни Георгий Александрович Ярцев. Двойной удар. Это шокирует. Великий человек. Это большой человек для «Спартака» и не только для «Спартака». Легенда.

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Gahi
Gahi
16 июля в 12:23
Перед началом нового чемпионата в РПЛ футбольное сообщество с большим переживанием и сочувствием отреагировала на новость об уходе из жизни экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова и бывшего тренера красно-белых Георгия Ярцева. Каждая такая утрата сплава молодости и опыта, даёт понять насколько важно дорожить своим положением и занимаемым местом в футболе России, чтобы каждого с таким же уважением вспоминали добрым словом, как Георгия Александровича и Александра. Возможно у команды "Спартака" будет ещё больше мотивации в новом сезоне чтобы своей игрой выразить дань уважения истории клуба. Удачи
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