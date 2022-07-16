Мостовой: «Обид и недомолвок с Ярцевым у нас не осталось»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о тренере , который скончался на 75-м году жизни.

Совершено ужасная история, я узнал ее не в Москве, а из череды сообщений и звонков, которые пришли на телефон. Если честно, я даже испугался, звонок за звонком. В какой-то момент просто человек, который был рядом, сказал, что Ярцев умер. Я сказал: да ладно, не может быть. После этого я стал брать в руки телефон и не знал, что ответить. Потом собрался и взял себя в руки, начал отвечать. Страшно, что происходит.

У нас были непростые отношения в период, когда я был игроком, а он — главным тренером сборной. К счастью, потом отношения наладились, мы пересекались, всегда виделись и хорошо общались. То, что я услышал, вводит в ступор. Когда любой человек уходит из жизни — это страшно.

Могу честно сказать, мы долгое время не виделись и не общались ввиду того, что после того Евро я долго жил в Испании. Хотя после той истории закончилась моя карьера в сборной, к сожалению для многих, и меня в том числе.

После этого, лет через пять, мы встретились в Москве на какой-то игре, тепло общались и на эту тему не разговаривали и к ней не возвращались. Были моменты, что кто-то хотел задеть этим, но мы правильно реагировали, не встревали в это и всё. Часто общались и виделись, всё ушло в прошлое. Обид и недомолвок не осталось. Саныч, как его называли, дружил с Романцевым, а вы понимаете, что для меня Романцев.

Какой он (Ярцев) был человек? Я думаю, что многие согласятся, что в плане бытовом, скорее всего, он эмоционально резкий, задиристый. Но мы понимаем, что любой игрок должен быть немножко как он, агрессивным. У меня небольшая часть карьеры с ним была и осталась в памяти и на всю жизнь.