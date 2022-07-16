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Слуцкий: «У нас достаточно опытная команда, вряд ли её можно давить»

16 июля 2022, 08:43

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Первой лиге.

Результат сбора всегда показывает сезон. Можно сколько угодно анализировать сборы, но только сезон покажет, насколько мы эффективно и правильно сработали. Есть, как всегда, мелкие повреждения, это классическая история. В целом мы сделали то, что планировали, основная масса футболистов с предложенным объёмом справилась.

Старт сезона матчем с «Родиной»? Это молодая команда, которую с выходом в Первую лигу пополнили несколько опытных игроков, которые имеют опыт игры не только в Первой лиге, но и в Премьер-Лиге, например, центральные защитники Аликин и Рыков. Они все игры играли в Турции на сборах, поэтому достаточно сложно было найти их матчи и проанализировать. Поэтому мы больше отталкиваемся от игровых моделей, которые использовались ранее.

Можно ли записывать «Рубин» в фавориты сезона? У нас достаточно опытная команда, вряд ли её можно давить. Но чтобы записывать или не записывать в фавориты, нужно примерно понимать, в какой футбол и как команда будет играть. У нас понимание есть, но, насколько оно реализуется, посмотрим. В любом случае из тех, кто появится в игре с «Родиной» на поле, буквально только несколько человек были у нас в прошлом сезоне. У нас новая команда, первая официальная игра. Я не думаю, что мы являемся гиперфаворитами. Хотя, безусловно, стремимся к победе в каждом матче.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 01:52
Рубин вернется я не сомневаюсь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 09:59
Буду болеть за Викторовича, Рубин должен быть в ПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
16 июля в 08:52, ред.
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